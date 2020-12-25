Üçyol-Buca metro hattı ne zaman açılacak, son durum ne?

İzmir’de ulaşımı ve trafiği rahatlatmak için yapılması beklenen Üçyol-Buca metro hattına henüz başlanılmış değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak; 2020 yılında metro hattının yapımına başlanacağını söyledi ve 5 yıl içerisinde hattın biteceğini belirtti. Bu metro hattının trafiği rahatlatacağını söyleyen Soyer, ayrıca ulaşımında kolaylaşacağını açıklamıştı. Ancak 2020 yılında, Üçyol-Buca metro hattıyla ilgili bir girişim söz konusu olmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi İzzet Pilgir, Tunç Soyer’in paylaşımını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu. ‘Metronun yapımına 2020 yılında başlanacak dediniz ama bir çivi bile çakmadınız.’ açıklamasında bulunan İzzet Pilgir, verilen sözlerin ve vaatlerin yerine getirilmediğini söyledi. Açıklamalarına devam eden İzzet Pilgir, Buca’nın, İzmir’in en kalabalık nüfusuna ait ilçesi olduğunu belirterek, metronun acilen yapılması gerektiğini söyledi. Buca halkının her gün saatlerce yollarda heba olduğunu ve çile çektiğini belirten Pilgir, ‘Bu çileyi bitirin ve Buca’ya metroyu yapın.’ dedi.