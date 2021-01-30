Ucuza ev sahibi olmak isteyenler için icradan satılık evler araştırılıyor

İcra yoluyla satılan evler, arabalar, arsalar, dükkanlar ve tarlalar gibi belirli mülkler ve araçlar, değerlerinin altında satılmaktadır.

Basın Reklam Kurumu düzenli olarak yönetici duyuruları yayınlar. Piyasa fiyatının altında daha uygun fiyata mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlar satılık tekliflerini arıyor.

Düşük fiyatları ile dikkat çeken gayrimenkul satış ihalelerine herkes katılabilir.

Ucuz konut isteyen vatandaşlar, satılık evlerin nasıl satın alındığını ve kredi kullanımına uygun olup olmadığını araştırıyor.

İcradan satılık evler için kredi kullanılabilir mi?

Bankalar, icrada olan konut kredisi kullanımına izin vermez. Bunun nedeni, ihalenin kazanılması halinde dahi iptal davasının açılabilme imkanının olmasıdır. Eğer teklif veriyorsanız, tüm teklifi nakit olarak tutmalısınız.

3 yıl satmama şartı

İcradan satın alınan konutların alınıp satılmaması için bir vergi yükümlülüğü getirildi. İhale tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde satış yapılması durumunda, verginin Gelir Vergisi Kanunu’na göre ödenmesi gerekmektedir.