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Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!

Salgın sebebi ile Türkiye'de birçok işletmeci zarar görmüştür. Lokanta ve kafede çalışanlar için ücretsiz izin 1500 TL verilmektedir. Prim desteği olarak ise 1341 TL verilmektedir. Küçük esnaflara ise kira ve hibe desteğinde bulunmaktadır. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Nisan 2021 Pazar 15:19
Ücretsiz izne çıkanlara 1500 TL!
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Esnafa destek veriliyor: Ücretsiz izin 1500 TL

Korona virüs nedeni ile ülkemizde esnaflar sıkıntı çekmektedir. Pandemi dolayısıyla esnaflara destek verilmektedir. Ücretsiz izne çıkan çalışanlar için 1500 TL ödenmektedir. Prim desteği ise 1341 TL verilmektedir. 

Nisan ve mayıs aylarında kafe ve lokantalara para ve prim desteği verilmektedir. Ücretsiz izne çıkan çalışanlar için kişi başına 1500 TL ödenecektir. Çalışanlar iki ay için toplam 3.000 TL alacaklardır. 

Basit usulde vergilendirilen küçük esnaflara kira ve hibe desteği verilecektir. 3 ay boyunca 1000 TL hibe desteği verilecektir. 3 ay boyunca büyükşehirlerdeki esnaflara 750 TL, diğer şehirlerde ki esnaflara 500 TL kira desteği verilecektir. 30 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Salgın nedeniyle kısıtlanan restoran ve kafelerin cirosu 3 milyon liranın altında, 2020 yılına kadar yüzde 50 ve daha fazla kaybeden restoran ve kafeler destekten yararlanacaktır. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
ücretsizIzinParaPandemi
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