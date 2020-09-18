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Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020

Birçok kişinin merak ettiği 18 Eylül 2020 Cuma günü gündeme gelen Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 18-09-2020 tarihli haberimizde Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 17:16
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020
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Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlar izin süreçleri boyunca prim ödemesi yapılıp yapılmadığını merak etmektedirler. İşverenlerin iş sözleşmelerin feshetmemeleri halinde çalışanların primleri düzenli olarak ödenmeye devam etmektedir. Ücretsiz izinlerin prim ödemeleri e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilmektedir.

Ücretsiz İzinlerde Yapılması Yasak Olan Durumlar

Ücretsiz izin süresince işçilerin yapmalarının yasak olduğu bazı durumlar bulunmaktadır. Kadınların doğum dönemlerinde hem birinci hem de sonraki çocukları için belirlenmiş sürelerde izin kullanmaları mümkün olmaktadır. Çocukların 3 yaşını geçmesine kadar ücretsiz izin kullanabilmesi mümkündür.

Pandemi ve salgın dönemlerinde bazı işverenler çalışanlarına belirledikleri süre boyunca ücretsiz izin verebilmektedirler. İşverenler belirtilmiş bu süreden daha fazla izin süresi uygulandığında yasal haklarını kullanarak gerekli maddi ve manevi taleplerde bulunabilmektedirler.

İşçilerin haklarını aramak için başvuracakları mahkeme İşçi Mahkemesi’dir. Gerekli görülmesi halinde işçiler haklarını almak için barolardan avukat da talep edebilmektedirler. Barolar maddi gücü yetmeyen işçilere ücretsiz bir şekilde avukat atamaktadırlar.

Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası


Ücretsiz izin süresince sağlık hakları 1 aydır. İzni çıkıldıktan sonraki 1 ay içinde sağlık sigortasından faydalanılabilmektedir. Bu süre sonrasında haklardan faydalanılamamaktadır. Devlet hastanelerinde ya da SGK ile anlaşması bulunulan hastanelerde muayene için yüksek ücretler ödenmesi gerekebilmektedir. Sigorta bu masrafları karşılamamaktadır. Bu yüzden ücretsiz izin durumu yalnızca iş verenler tarafından kabul görmesi gereken bir uygulama değildir. İzne ayrılacak olan kişilerin de kabul etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır.

Ücretsiz İzinde Yer Alan Durumlar

Ücretsiz izin kapsamında yer alan bazı durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • 1 yılın içerisinde herhangi bir zamanda yalnızda 1 ay boyunca izne çıkan kişilerin sağlık alanlarından yararlanması mümkündür. Aynı zamanda ücretsiz senelik izne çıkan kişilerin aileleri ve akrabaları da sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir.
  • İşveren ve işçi arasında yapılan iş sözleşmesini ücretsiz izne çıkan işçi kendi isteği ile bitirebilir. İş sözleşmesinin sonlanması halinde işveren çalışanına kıdem tazminatını da ödemekle yükümlüdür. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda İş Mahkemesine başvuruda bulunulur.

Primler Nereden Kontrol Edilir?

Primlerin kontrol edilebilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme girildikten sonra SGK hizmetleri sekmesine girilmesi ve buradan da hangi sigortaya üyeyseniz ona girilmesi gerekmektedir. Açılan sayfada ödenen prim miktarı ve gün sayısı görülebilmektedir.

Ücretsiz İzne Çıkanlara Maddi Destek

Ücretsiz izne çıkan vatandaşlara maddi destek ödemesi için başvurular aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yapılabilmektedir.

www.sgk.gov.tr

Başvurunun yapılması sonrasında çalışanların izinde oldukları süreçte maddi destek almaları mümkün olmaktadır. İstifa ederek ilişiğini kesenler için herhangi bir maddi destek verilmemektedir. Ücretsiz izin yardımı 3 ay boyunca verilir. Bu yardımı alan kişilerin başka bir kurumda çalışmaması gerekmektedir. Böyle bir durum olması halinde cezai işlem uygulanmaktadır.



Son Güncelleme: 18.09.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
Primücretsiz Izin
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