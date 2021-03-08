Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?

Son dakika haberine göre Nakdi Ücret Destekleri son kez uzatıldığı öğrenildi. Uzun süredir koronavirüs pandemisinden kaynaklı milyonlarca kişiye Nakdi Ücret Desteği veriliyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir verilen bu yardımlar koronavirüs sebebi ile işyerleri kapanan kişilerin ve orada çalışan işçiler için genellikle verilen nakdi yardımlar arasına girmektedir. Günlük çalışma parası olarak hesaplanan nakdi destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. ‘ücretsiz izin parası’ olarak geçen nakdi desteklerin son kez süresi uzatıldı.

Nakdi Ücret Desteği ne zaman son bulacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler tarafından yapılan ödemeler son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kez uzatılacağını söyledi. Kabine Toplantısının ardından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 17 Mart’a kadar uzatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneğini son kez uzattığını söyledi.

2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı için ödemelerinin 9 Şubat tarihi ile yatırdığını açıkladı. Diğer aylarda yapılan ödemeler ise her ayın ikinci haftası olarak ödenmektedir. Mart ayı için de ödemelerin ikinci hafta olacağını düşünülüyor.

Vatandaşların hesaplarına yatan ödemeler, kişilerin IBAN eksil olduğu veya hatalı olması durumunda ödemeler mutlaka PTT ile ödenmektedir.

2021 Nakdi ücret desteği artacak mı?

2021 Asgari ücretin artması ile birlikte Nakdi Desteklerin artması bekleniyor. Pandemi nedeniyle kapatılan dükkanlarda çalışan işçiler ücretsiz maaş izni verilmesi durumunda günlük çalışma ücretlerinden hesaplanan destekler, 2021 yılı ile artması bekleniyordu. Bakan Selçuk ise müjdeli haberi kısa süre içerisinde verdi. Nakdi ücret desteği için istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını söylemişti.

Bakan Selçuk: “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi

Nakdi Ücret Destekleri kime verilir?

Nakdi Ücret Desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bu destekten yararlanmak için araştırma yapıyor. Nakdi Ücret Desteği, kişilerin ücretsiz izne ayrılması durumunda veya iş akdinin fesil edilmesi durumunda yapılan yardımlar arasına girmektedir.

Destekten yararlanmak için öncelikle gerekli başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar genellikle şu şekilde incelenir;

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Nakdi ücret desteği başvurusu nereye yapılır?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için öncelikle bu site üzerinden takip edilmeli ve ücretsiz izin haklarını destek alıp alamayacaklarını araştırmaları gerekmektedir. Aylık bildirimlerde ücretsiz izin verildiği ayı takip etmeli ve ayın 3’üne kadar işveren tarafına bildirisi sağlanması gerekmektedir. Nakdi destek başvurusu için öncelikle kişinin başvurması önemli değildir. Çalıştığı yerin başvurusu önemlidir. Detayları öğrenmek için ise buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Başvuru ekranında ücretsiz izne çıkan işçi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kısaca çalışan kişinin T.C kimlik numarası ve IBAN numarası ve en önemli olan ücretsiz çalıştığı gün sayısı, telefon bilgileri gibi temel bilgiler yer almaktadır.

2021 Nakdi ücret desteği ne kadar?

Nakdi Ücret Desteğini sağlayan kişilere 2020 yılı ile bu destek günlük olarak 39,24 olarak verilmekteydi. 2021 asgari ücretin artması ile bu durum değişiklik gösterdi. Net ücret henüz bilinmiyor çünkü damga vergisi de kesilmektedir.

Nakdi ücret destekleri kişilerin günlük kazançlarına göre hesaplanmaktadır yani günlük olarak verilen bu ödemeler asgari tutar i ve damga vergisi ile toplanarak verilmektedir.

Nakdi ücret destekleri, herhangi bir işe tekrar başlama durumunda devletten alınan nakdi ücret destekleri kesilmektedir. Vatandaş yaşlılık aylığını SGK tarafından alıyorsa yine destek kesilmektedir.

Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primlerinin ödenmesi durumunda vatandaşlar, Genel sağlık sigortası veya GSS bakmakla sorumlu kişiler genel sağlık sigortası olarak sayılmaktadır. Bu vatandaşlar GSS primleri, İŞKUR tarafından SGK ödenmektedir.

Nakdi Ücret Desteğinden yararlananlar SGK’ya nasıl bildirecek?

Nakdi Ücret Desteğinden faydalanan kişiler mutlaka SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Vatandaşlar; SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 numaralı belge türlerinden sigortalıya uygun olan belge türü üzerinden bildirilecektir.

İşsizlik ödeneğine başvurmayan kişiler bu haklardan yararlanamaz. İşyerinin çalışanı için ayrıca başvuru yapması gerekmektedir. Bu durumda İŞKUR tarafından gerçekleştirilir. Nakdi ücretler sigortalı olarak çalışan kişilerin eksik gün kodunun aylık prim ve hizmetlerinden yararlanması için ’28-Pandemi Ücretsiz İzin’ veya 29 olarak değiştirerek bildirmesi gerekmektedir.