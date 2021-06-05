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Twitter’dan Bitcoin cüzdanı hamlesi

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, kripto paraların daha kolay muhafaza edilebilmesi için Bitcoin cüzdanı hamlesini hayata geçireceklerini açıkladı. İşte konu hakkında merak edilenler…

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:32
Twitter’dan Bitcoin cüzdanı hamlesi
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Kripto para piyasasını başlatan şirket olarak kabul edilen Bitcoin, özellikle ünlü milyarder Elon Musk’un gönderileri nedeniyle şu sıralarda oldukça büyük bir değer kaybı yaşıyor. Bitcoin, dünyada birçok ülkenin kendisiyle ilgili yaptırımları ile beraber üst üste darbeler almaya devam ediyor. Değerinin dalgalı bir seyir içinde olması nedeniyle Bitcoin’den kripto para alırken veya sahip olduğu paraları satarken sık sık tereddüt yaşıyorlar. Bazı yatırımcılar ise kripto paralarının güvende olması için donanım cüzdanlarına müracaat ediyor. Twitter da bu cüzdanlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin’in güvenle saklanabilmesi için yeni bir donanım cüzdanı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Dorsey, planladıkları projenin insanların tasarım, kurulum süresi beklentilerine ve güvenilirlik beklentilerine hitap edeceğini belirtti.


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin CüzdanıJack Dorsey
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