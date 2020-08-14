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Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobil markası TOGG üretim tesislerine 4300 personel alımı

Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobil markası olan TOGG binlerce personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği TOGG fabrikasına 4300 personel alımı yapılacak. Vatandaşlarımız TOGG fabrikasına personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:50
Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobil markası TOGG üretim tesislerine 4300 personel alımı
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Türkiye yerli otomobiline sonunda kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen TOGG fabrikasında binlerce insan çalışacak. Son yapılan duyuruya göre yerli otomobil TOGG bünyesinde çalıştırılmak üzere başlangıçta 4300 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinde TOGG otomobilinin fabrikasının yapımına kısa bir süre önce başlanılmıştı. Açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

TOGG Fabrikasına Personel Alımı Yapılıyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde tam 1.2 milyon metrekarelik devasa bir alanda inşasına başlanılan TOGG fabrikası, çok sayıda vatandaşımıza iş ve geçim imkanı sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre TOGG üretim tesislerine tam olarak 4300 kişi alınacak. Alınan personel, otomobilin üretim birimlerinde görev alacak.


Yerli otomobil TOGG, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada fabrikada görevlendirilmek üzere 4300 personelin alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘’TOGG içerisinde çalışacak olan kişilerin geçmişi ve teknik başarılarının yanında geleceğe yön verecek potansiyeli olan kişilere de önem vermekteyiz. Ekibimizi öğrenmek adına hevesli olan, entelektüel bilinci yüksek, duygusal açıdan istikrarlı, iletişimde başarılı, cesaretli ve girişimci ruhu olan kişilerden oluşturmak istiyoruz. Bizim geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır. Bu hedeflerimiz ile işimiz arasında da çok güçlü bağlar vardır. İşimiz konusunda oldukça tutkuluyuz. Hiyerarşiden ziyade bizler ilkelerin gücüne inanıyoruz. Bu açıdan fabrikamızda her bir bireyin sorumluluk alarak yeni fikirlere kapı açmalarını diliyoruz. Bizim başarı anlayışımız budur’’ ifadeleri kullanıldı.

TOGG Fabrikasına Personel Alımı Şartları

Yerli otomobil TOGG, çok yakında 4300 personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımlarına başvurmak isteyen vatandaşlarımızın bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Şartlara uymayan vatandaşlarımızın başvuruları değerlendirilmeyecektir. TOGG 4300 personel alımı şartları;

  • Önemli üniversitelerin birinden mekanik, endüstriyel ya da mühendislik bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans seviyesinde dereceli kişiler,
  • İnsan kaynaklar ve işletme gibi bölümlerden dereceli mezun olmak,
  • Daha önce otomotiv sektöründe üretim, ar-ge, satın alma ve tedarik bölümlerinde çalışmış olma deneyimi,
  • Kuvvetli zihin ve problem çözme yeteneği,
  • Motivasyonu yüksek, yeni fikirler sunma, bu becerilerini ekiple birlikte yürütme ve birlikte çalışma becerisi,
  • Mükemmel İngilizce bilmek, yazmak ve konuşabilmek,
  • Yurt dışında çalışabilmek.

TOGG Fabrikasına Personel Alımı Başvurusu

TOGG personel alımı başvuruları, TOGG otomobilinin resmi web adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların yukarıda belirtilen şartlara uyması gerekmektedir. Siteye girdikten sonra karşınıza ‘’başvur’’ butonu çıkmaktadır. Buraya bastıktan sonra karşınıza başvuru formu gelecek. Başvuru formundaki tüm bilgileri doldurmanız gerekiyor. Formun en alt kısmında yer alan ‘’ben robot değilim’’ tuşuna da bastıktan sonra başvuru formunu ilgili yerlere göndermiş olursunuz.

TOGG Fabrikasına Personel Alımında Başvuru Formunda Neler İsteniyor?

  • Ad
  • Soy ad
  • T. C: kimlik No / Pasaport No
  • Doğum tarihi
  • Doğum yeri
  • Cep telefonu numarası
  • E – posta adresi
  • Sürücü belgesi
  • Askerlik durumu
  • Askerlik tamamlama ve ya tecil tarihi
  • Fotoğraf yükleme
  • CV yükleme
  • İl
  • İlçe
  • Şirket adresi
  • Eğitim bilgileri
  • İlkokul
  • Lise (okul ve bölüm)
  • Ön lisans ( okul ve bölüm)
  • Yüksek lisans (okul ve bölüm)
  • Doktora ( okul ve bölüm)
  • İş tecrübesi
  • Şirket adı
  • Çalışılan pozisyon
  • Ayrılma nedeni
  • Başlama tarihi
  • Ayrılma tarihi


Son Güncelleme: 14.08.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
#TOGG#Personel Alımı#Erdoğan
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