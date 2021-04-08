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Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021

2021 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobil markası ve modelleri neler oldu? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. Pandemi dönemi ile birlikte ikinci el fiyatlarında da artış yaşanırken, en çok tercih edilen markalara hep birlikte göz atalım..

08 Nisan 2021 Perşembe 23:36
Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021
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Türkiye'de 2021 yılında en çok tercih edilen otomobil markaları nelerdir? Siz kıymetli okuyucularımıza bu haberi derledik. 2021 senesinde Mart'ta otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 91,4 yükselerek 76.357 adetken, hafif ticari araçların pazarı yüzde 98,3 yükselerek 20.071 adete yükseldi. 

Türkiye araç ve hafif ticari otomobilin pazarı, 2021 senesi Ocak ve Mart aylarında önceki yıla nazaran yüzde 59,7 yükselerek 198.660 adet oldu.

Otomobil satışlarındaki artış, 2021 senesi Ocak ve Mart aylarında geçen seneye nazaran yüzde 57,0 oranında artış gösterirken 156.464 adet oldu. Hafif otomobiller ise yüzde 70,3 yükselerek 42.196 adede kavuştu. 

2021'in en çok satışı gerçekleşen marka ve modelleri şunlardır;

- 1 adet BENTLEY satılarak, en çok satan modeli GTC 1 adet oldu.

- LAMBORGHINI 3 adet satılarak, en çok satan modeli Urus 3 adettir.

- FERRARI  6 adet satılarak,e n çok satan modeli F8 Tributo 3 adet olmuştur. 

- SMART 7 adet satışı yapılırken, en çok satan modeli Smart Fortwo 7 adet oldu.

- ASTON MARTIN  9 adet satılırken, en çok satan modeli Rapide S 3 adettir.

- MASERATI 15 adet satılarak, en çok satan modeli Ghibli 10 adet oldu.

- JAGUAR 26 adet satılarak, en çok satan modeli F-Pace AWD 18 adet oldu.

- MAZDA  34 adet satılmış, en çok satan modeli MX-5 20 adettir.

- LEXUS 47 adet satılarak, en çok satan modeli RX 38 adet oldu.

- KARSAN 55 adet satılmış, en çok satan modeli Jest 55 adet olmuştur.

- ISUZU 75 adet satılmış, en çok satan modeli D-MAX 75 adettir. 

-  ALFA ROMEO 107 Adet satılarak, en çok satan modeli Giulietta 103 adettir.

- DS 135 adet satılmış, en çok satan modeli DS 7 Crossback 135 adet olmuştur. 

- SUBARU 142 adet satılmış, en çok satan modeli XV 113 adet olur.

- PORSCHE 210 adet satılmış, en çok satan modeli Taycan 135 adet olmuştur.

- MINI 335 adet satılmış, en çok satan modeli Countryman 219 adettir. 

- SSANGYONG 341 adet satılarak, en çok satan modeli Korando 237 adet olurken, en çok satan ticari modeli Musso Grand 104 adettir. 

- LAND ROVER 540 adet satılmış, en çok satan modeli Range Rover Evoque 267 adettir.

- SUZUKI 587 adet satılmış, en çok satan modeli Vitara 324 adet oldu. 

- IVECO 616 adet satılarak, en çok satan modeli Daily 616 adet oldu.

- JEEP 887 adet satılarak, en çok satan modeli Renegade 548 adettir.

- VOLVO 1300 adet satılarak, en çok satan modeli XC90: 372 adet oldu. 

- MITSUBISHI 1433 adet satılmıştır. En çok satan otomobil modeli Space Star 133 adet olmuştur. En çok satan ticari modeli L-200 1171 adettir.

- BMW 3372 adet satılmış. En çok satan modeli 5 Serisi 970 adet satmıştır. 

- AUDI 3485 adet satılmış, en çok satan modeli A3 seda 827 adettir. 

- SEAT 4075 adet satılmış, en çok satan modeli Arona 1323 adettir.

- NISSAN 5182 adet satılmış, en çok satan modeli Qashgai 4003 adettir. En çok satan ticari modeli Navara: 196 adettir. 

- KIA 5252 adet satılmış, en çok satan modeli Sportage 1919 adettir.

- MERCEDES-BENZ 5410 adet satılmış, en çok satan modeli GLB 1111 adettir. 

- HONDA 6087 adet satılmış, en çok satan modeli Civic Sedan 5284 adettir. 

- HYUNDAI 6529 adet satılmış, en çok satan modeli i20 3122 adettir.

- CITROEN 7290 adet satılmış, en çok satan modeli C3 1591 adettir. 

- OPEL 7702 adet satılmıi ve en çok satan modeli Corsa 3260 adettir. 

- DACIA 8737 adettir, en çok satan modeli Duster 4596 adettir. 

- SKODA 9842 adet satılmış, en çok satan modeli Octavia 2912 adettir. 

- PEUGEOT 11410 adet satıldı, en çok satan modeli 2008 2704 adettir. 

- TOYOTA 17631adet satılmış, en çok satan modeli Corolla 15369 adettir. 

- FORD 19915 adet satılmış, en çok satan modeli Focus 2213 adettir. 

- RENAULT 20111 adet satılmış, en çok satan modeli Clio HB 8895 adet oldu. 

- VOLKSWAGEN 21 bin 259 adet, en çok satan modeli Passat 5281 adettir. 

- FIAT TOPLAM 28 BİN 460 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADADIR. İlk sırada Fiat gelirlen, toplam 28 bin 460 araç satışı gerçekleşti. En çok satılan model Egea Sedan 14273 adet oldu.

- İLK ÜÇ MARKAYI ELE ALALIM:

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) olarak bakalım;

FIAT- 28.460 (19.323 + 9.137)

VOLKSWAGEN- 21.259 (17.808 + 3.451)

RENAULT- 20.111 (18.630 + 1481)

- EN ÇOK SATAN MODELLER

Modellere göre bakıldığında 5 adedi şudur;

1 - TOYOTA COROLLA: 15.369 tane satıldı. 

2 - FIAT EGEA SEDAN: 14.273 tane satıldı.

3 - RENAULT CLİO HB: 8.895 tane satıldı.

4 - RENAULT MEGANE: 7.116 tane satıldı.

5 - HONDA CIVIC SEDAN: 5.284 tane satıldı. 

-EN ÇOK SATAN TİCARİ ARAÇLAR: En çok satan hafif ticari modellere bakalım; 

1 - FORD TOURNEO COURİER: 7.193

2 - FIAT DOBLO COMBI: 3.684

3 - FORD TRANSİT KAMYONET: 3.308

4 - FIAT FİORİNO COMBİ: 2.510

5 - FORD TRANSİT VAN: 1.898

- EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİRKEN;

2021 sene Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak yüzde 90,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,8 artarak yüzde 1,2 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 182,3 artarak yüzde 0,3 oldu. 

- BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR:

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Benzinli otomobil satışları 99.235 adetle yüzde 63,4 pay, Dizel otomobil satışları 37.726 adetle yüzde 24,1 pay, Otogazlı otomobil satışları 6.789 adetle yüzde 4,3 pay aldı.

- Ayrıca, 2021'in ilk ayında Ocak sonunda 312 adet elektrikli ve 12.402 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

- EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,7 pay, 63.636 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 53.780 adet satış ile SUV, yüzde 22,9 pay ve 35.848 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

-OTOMATİK LİDER Otomatik şanzımanlı otomobiller; 119.772 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 36.692 adetle yüzde 23,5 pay aldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
2021ModelMarkaOtomobilAraba
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