İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...

Türkiye'nin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanıyor!

Kovid 19 salgını nedeniyle tedbirlerle geçen 2020 yılına ilişkin büyüme verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:19
Türkiye'nin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanıyor!
Takip Et:

Pandemi nedeni ile dünya genelinde daralan ekonomilere rağmen Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyümüş ve parlayan bir yıldız olmuştu. Bugün açıklanacak olan son çeyrek verileri ise piyasalara adeta bir doping etkisi yapacak. 

Ülke genelinde yaşanan salgın nedeni ile bazı alanlarda daralma olmasın karşın genel itibari ile ihracattaki artış ve hizmet sektöründeki işleyiş ekonominin canlı tutuulmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı Finans Büyüme Beklenti anketine cevap veren ekonomistler son çeyrekte Türkiye'nin ekonomik olarak yüzde 7 büyümesini öngörüyor.

Ululaslararası Para Fonu ( İMF ) Türkiye'nin 2020 yılı ortalama büyüme tahmini yüzde 1,2 olarak güncellemişti. Türk ekonomistler 2020 yılı ortalaması da Yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiş olacak.

Piyasalar yarın açıklanacak verilere odaklanmış durumda. Büyüme rakamları gün içerisinde haber sitemizde yer alacaktır. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büyüme RakamlarıTÜİKTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları

Popüler Haberler

Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 27. son bölüm
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?
Adana'nın risk grubu ne, hangi renkte? Adana'da hangi kısıtlamalar kalktı, sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Güldür Güldür Oyuncular Kim?
Bimde 12 Mart 2021 Cuma indirimli satılacak ürünler listesi
Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 3 Mart Yayın Akışı Burada!
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Doya Doya Moda Tuğba Karhan kimdir? Yeni yarışmacı Tuğba Karhan hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye'de takım kaptanı hangi yarışmacı oldu?
Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu neden yok? Gülşah Saraçoğlu programdan ayrıldı mı?
Antibiyotik Kullanımı Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir? Antibiyotik Kaç Gün Kullanılır?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı nedir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.