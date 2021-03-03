Türkiye'nin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanıyor!

Pandemi nedeni ile dünya genelinde daralan ekonomilere rağmen Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyümüş ve parlayan bir yıldız olmuştu. Bugün açıklanacak olan son çeyrek verileri ise piyasalara adeta bir doping etkisi yapacak.

Ülke genelinde yaşanan salgın nedeni ile bazı alanlarda daralma olmasın karşın genel itibari ile ihracattaki artış ve hizmet sektöründeki işleyiş ekonominin canlı tutuulmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı Finans Büyüme Beklenti anketine cevap veren ekonomistler son çeyrekte Türkiye'nin ekonomik olarak yüzde 7 büyümesini öngörüyor.

Ululaslararası Para Fonu ( İMF ) Türkiye'nin 2020 yılı ortalama büyüme tahmini yüzde 1,2 olarak güncellemişti. Türk ekonomistler 2020 yılı ortalaması da Yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiş olacak.

Piyasalar yarın açıklanacak verilere odaklanmış durumda. Büyüme rakamları gün içerisinde haber sitemizde yer alacaktır.