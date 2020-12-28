Türkiye'de yetiştirilen hububatlar 2021

Besin kaynakları bizler ve sağlığımız için önemlidir. Özellikle de tahıllar olarak bilinen hububatlar. İşlendikten sonra sofralarımızda un, nişasta ve yağ üretimi olarak kullanıyoruz. Türkiye’de ise hububat üretiminde buğday, arpa ve çavdar ilk sıralarda yer alıyor.

Merak edenler için hububat nedir?

Hububatlar üretim olarak yüksek olan unlu tahıllar arasında yer alır. Şöyle ki un olarak kullanabileceğimiz taneli bitkilere hububat denmektedir. İki şekilde hububat vardır serin iklim ve sıcak iklim hububatları. Serin iklim hububatları; buğday, arpa, çavdar ve yulaftır. Sıcak iklim hububatları ise; mısır, çeltik, darı ve kuşyemi olarak bilinir.

Türkiye’de tahıl üretimi yani arpa, çavdar, pirinç, yulaf gibi ürünlerin en fazla yetiştiği dönem Ekim ayıdır. Ekim ayı ise hububat üretimi için uygundur. Üretilen arpa, yulaf, çavdar gibi ürünler öğütüldükten sonra nişasta, un, yağ olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de Çavdar üretimi

Türkiye’de Arpa üretimi

Çavdar üretimi ülkemizde en çok Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Yayla iklimi olduğundan dolayı çorak topraklarda yetiştiriliyor çavdar. Ülkemizde ise; Kayseri, Konya, Niğde, Nevşehir, Balıkesir, Bayburt, Karaman, Erzurum, Aksaray ve Burdur illerinde üretimi yapılmaktadır.

Arpa üretimi serin iklim bölgelerinde üretilmektedir. Ülkemizde arpa üretimi oldukça yaygındır. Genellikle sıcak ve soğuk olmayan ikisinin ortasında nemli bölgelerde yetiştirilmesi gerekmektedir. Nem oranı %70 olması gerekirken sıcaklık oranın 20 dereceden fazla olmaması gerekmektedir.

Türkiye’de yetiştirilen hububatlar

Ülkemiz buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların üretimine müsait olduğundan dolayı daha çok yetiştirilen hububatlar şu şekildedir; durum buğdayları, ekmeklik buğday, yemlik buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, pirinç gibi hububatlar bulunmaktadır.

