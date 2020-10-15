Türkiye’de Volkswagen fabrikası açılacak mı, ne zaman açılacak? Volkswagen fabrikasında için son gelişmeler

Geçtiğimin dönem içinde Türkiye’de bir fabrika kuracağı yönünde iddialar ortaya konan Volkswagen otomobil firmasının nasıl bir karar alacağı milyonlarca kişi ve yatırımcı tarafından bekleniyordu. Fabrikanın açılıp açılmayacağı konusundaki belirsizlik uzun bir süre devam ettikten sonra dev firma Türkiye’de 943 milyon TL sermayeli bir şirket kurmuş ancak rotasını Bulgaristan ve Romanya gibi daha ucuz maliyetli ülkelere yöneltmişti.

Volkswagen yatırım planları hakkında hükümetin ilgili birimleri ile iletişime geçmiş, Türkiye’nin avantajlı bulunduğunu aktarmışlardı. Ancak daha sonra yapılan anlaşmanın iptal olmasındaki neden olarak siyasi anlaşmazlıklar öne sürülmüştü.

Volkswagen’in Alt Markası MAN’dan Son Dakika Gelişmesi

AYSAD Başkanı Alper Kanca, Volkswagen firmasının Türkiye’deki fabrika açması konusunda ilişkin son gelişmeleri şu ifadelerle aktardı;

“Ama medyaya yansıyan bazı açıklamalardan anlıyoruz ki, Münih ve Steyr’deki fabrikaların kapatılması sonrasında, bu tesisler muhtemelen Polonya ve Türkiye’ye taşınacak. Ancak Polonya’nın pek şansı yok gibi. Türkiye özellikle kamyon ve otobüs üretiminde oldukça başarılı, Avrupa’nın en verimli, en rekabetçi üretim merkezlerinden biri”

Mercedes, Ford ve MAN’ın Türkiye’de çok kaliteli kamyon ve otobüsler ürettiğini ifade eden Kanca, bu tarz araçların üretiminde kullanılan çok güçlü bir tedarik sanayi olduğunu belirterek elde edilen bilgilere göre MAN Ankara fabrikasında yapılan değişikliklerle daha çok araç üretebileceğini söyledi.

Diğer yandan Haydar Yenigün ise Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma düşüncesi hakkında, Türkiye’nin otomobil üretimi sıralamasında Avrupa’da dördüncü sırada olduğunu belirterek ticari araç üretiminde üstünlüğü olduğunu aktardı. İlerleyen dönemde yeni yatırımlarla daha da iyi bir konuma gelebileceğini ifade etti.