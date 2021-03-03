Türkiye'de üretilen dünyanın en geniş elektrikli feribotu Norveç'te!

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Skjonsberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşım da dünyanın en geniş elektrikli feribotu olan ve üretimi Türkiye’de yapılan NB42’nin Norveç’te başarıyla test edildiğini belirtti.

Skjnsberg, yaptığı paylaşım da feribotun görüntülerine yer verirken Norveç’in Atina Büyükelçisi Frode Overland Andersen’in feribot ile alakalı paylaşımınıda alıntılayarak üretiminin Türkiye’de yapıldığını hatırlattı.