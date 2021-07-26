Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti

Temmuz ayı içerisinde reel sektör güven endeksiyle kapasite kullanım oranının yükselişte olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde bu sene Temmuz ayı içerisinde reel kesim güven endeksi 112,1 olurken, önceki 109,8 reel kesim güven endeksi Temmuz ayında 114,8’le 2012 yılının Nisan ayından bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB Temmuz ayıyla ilgili İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksine dair açıklama yaptı. Bu doğrultuda, RKGE Temmuz ayında bir önceki aya bakarak 1,8 puanla artış yaşayarak 114,8’e çıktı. Aynı dönemdeki mevsimsellikten arındırılan reel kesim güven endeksiyse 2,3 puan yükselip 112,1’e yükseldi.

Endeksin oluşmasını sağlayan anket sorularındaki yayılma endeksi incelendiği zaman; genel gidişat, önümüzdeki 3 ayda ki ihracat siparişinin miktarı, son 3 ayda ki toplamdaki siparişlerin miktarı, önümüzdeki 3 ayda ki toplamdaki istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ile mevcut toplam sipariş miktarına dair değerlendirmeler endeksinin artışı yönündeki, önümüzdeki 3 ayda ki üretim hacmiyle şuan ki mamul mal stoklarına dair değerlendirmelerin endeksiyse azalış yönünde etki gösterdi.

Son 3 ay ile ilgili değerlendirmelerde, üretimin hacmi, iç piyasa sipariş miktarıyla ihracat sipariş miktarlarından artış bekleyenlerin lehine olan seyrinin bir önce ki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam sipariş oranını mevsim normallerinin altında gittiğiyle ilgili değerlendirmelerin zayıflayışı sürerken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğuyla ilgili değerlendirmelerse bir önce ki aya bakarak güçlenmiş durumda.

İmalat sanayi kapasite kullanımının oranıysa Temmuz ayında 0,1 puan artış ile yüzde 76,4’e çıktı.

TCMB yaptığı açıklamasında, imalat sanayisinde faaliyetlerine devam eden bin 698 işyeri tarafında Temmuz ayındaki İktisadi Yönelim Anketi’ne verilmiş olan cevapların toplulaştırılıp değerlendirildiğini belirtti.

Anket sonuçları doğrultusunda, imalat sanayisinin genelinde kapasitenin kullanım oranı, Temmuz ayında bir önce ki aya bakarak 0,1 puan artış göstererek %76,7’ye çıktı.