Türkiye’de çeltiğin deposu olan Edirne’de ekim işleri başladı

Türkiye’de çeltik pirincinin üretiminde önemli bir yer tutan Edine’de tava isimli ekim alanlarında çeltikler ekilmeye başlandı. Edine Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı yaptığı açıklamada, şehirin tamamında çeltik ekimi için 500 bin dönümlük bir alanın ayrıldığını söyledi. Arabacı, Türkiye’de çeltik üretiminin %44’ü Edine’de yapıldığını ve hazırlıkların ve ekim işlemlerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Üreticiler çeltiğin aylarca süren bir emeğin sonucunda ortaya çıkan bir ürün olduğunu ve koronavirüs salgınına rağmen çeltik üretiminden umutlu olduklarını söylediler.
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:43