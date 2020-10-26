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Türkiye'de bulunan Fransız markaları ve ürünleri hangileridir? Sektör Sektör Fransız ürünleri listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız markalarına boykot çağrısı üzerine Türkiye'de bulunan Fransız markaları ve ürünleri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Sektör sektör Fransız ürünleri listesi ortaya çıktı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:42
Türkiye'de bulunan Fransız markaları ve ürünleri hangileridir? Sektör Sektör Fransız ürünleri listesi
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Fransız hükümetinin özgürlük ve demokrasi kavramlarını kullanarak İslam değerlerine ve peygambere saldırıları Müslüman ülkelerin tepkisine yol açtı. Fransa hükümetinin hakaret nitelikli karikatürleri devlet binalarına yansıtması üzerine İslam ülkeleri boykot kararları almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız markalarının alınmaması gerektiğini işaret ederek boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısı üzerine Türkiye’deki Fransız ürünler araştırılmaya başlandı.

Türkiye’deki Fransız süt ürünü markaları nelerdir?

Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

Türkiye’deki Fransız giyim ve aksesuar markaları nelerdir?

Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby,

Türkiye’deki Fransız kozmetik markaları nelerdir?

Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

Fransız Akaryakıt Şirketler: Total ve Elf          

Fransız Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

Fransız Havayolları: Air France, Airbus

Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier,

Fransız Otomobil Markaları: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia


Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

İlaç Firması: Servier, Founier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin

Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

Çelik Sektörü: Arcelor,

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau, DPAM

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Intenatinal), Basak Emeklilik (Groupama Intenatinal), Günes Sigorta, Equitable Life



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:42
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransız Markalara Boykot
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