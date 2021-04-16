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Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ve alt coinler ile ödeme yapılamayacak mı?

Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto para ile ödeme işlemleri hakkında karar alındı. Peki Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ve alt coinler ile ödeme yapılamayacak mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 01:33
Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ve alt coinler ile ödeme yapılamayacak mı?
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Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCDB) ödemelerde kripto para kullanılmasına ilişkin yönetmeliği yayınlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliğe göre Türkiye’de kripto para ile ödeme işlemleri yasaklandı. Merkez Bankası yönetmeliğinde şu şekilde açıklanmıştır: 

“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.”



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaCoinÖdeme
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