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Türkiye İş Bankası'ndan ekonomiye destek

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Aran, İş Bankası’nın ekonomiye destek vereceğini söyledi.

25 Nisan 2021 Pazar 16:37
Türkiye İş Bankası'ndan ekonomiye destek
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Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan ve milyonlarca müşterisi ile çok güçlü bir alt yapısı olan Türkiye İş Bankası, ekonomiye destek vermeye devam ediyor. Konuyla alakalı Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye İş Bankası’nın her zaman Türk ekonomisine büyük katkılar vereceğini söyledi.

Aran, 2020’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dolayısıyla dünyanın ve ülkemizin çok talihsiz bir zaman dilimine girdiğini ifade ederek, salgının getirdiği olumsuzlukların bir an önce son bulmasını temenni ederek, bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza en çok desteği veren bankalardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Aran, sadece pandemi sürecinde değil geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye ekonomisine en büyük katkıları vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Iş BankasıHakan Aran
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