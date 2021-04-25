Türkiye İş Bankası'ndan ekonomiye destek

Aran, 2020’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dolayısıyla dünyanın ve ülkemizin çok talihsiz bir zaman dilimine girdiğini ifade ederek, salgının getirdiği olumsuzlukların bir an önce son bulmasını temenni ederek, bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza en çok desteği veren bankalardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Aran, sadece pandemi sürecinde değil geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye ekonomisine en büyük katkıları vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Son Güncelleme: 25.04.2021 16:37