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Türkiye Finans'tan Sağlık Çalışanlarına Özel Kampanya! Nisan Sonuna Kadar Geçerli

Türkiye Finans, 14 Mart Tıp Bayramı’na özel paketini açıkladı. Özellikle pandemi döneminde büyük çaba sarf eden ve herkesin takdirini kazanan sağlık çalışanları, Türkiye Finans tarafından unutulmadı.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:27
Türkiye Finans'tan Sağlık Çalışanlarına Özel Kampanya! Nisan Sonuna Kadar Geçerli
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Sağlık çalışanlarına özel sunulan bu pakette önemli ayrıcalıklar söz konusu. Özellikle döviz ve kıymetli maden işlemlerinde ön plana çıkan TFX Target için sunulan avantajlar, gerçekten oldukça etkileyici.

Sağlık çalışanlarına özel bankacılık paketinden Nisan ayının son gününe kadar yararlanmak mümkün. Mevcut Türkiye Finans müşterisi sağlık çalışanlarının yanı sıra ilk defa Türkiye Finans’ta hesap açtıracak kişiler de bu kampanyadan faydalanabiliyor. Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanları, meslek beyanında bulunmaları halinde kampanya dahilinde sunulan tüm avantajlardan faydalanabilecek. 

Türkiye Finans’tan Sağlık Çalışanlarına Özel Kurlar

Mesai saatleri dışında da döviz ve kıymetli maden alış satışına izin veren TFX Target, Türkiye Finans’ın en çok tercih edilen bankacılık uygulamaları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi bankaların döviz ve altın gibi kıymetli maden kurları, mesai saatleri sonrasında değişmekte ve ciddi bir makas farkı oluşmakta. Bu durum, özellikle gece yarısında yaşanabilecek ani düşüş ve yükselişlerde yatırımcıları oldukça etkiliyor. Ne var ki Türkiye Finans tarafından sunulan TFX Target uygulaması sayesinde mesai saati sonrasında da avantajlı kurlardan faydalanmak mümkün.

Türkiye Finans TFX Target uygulaması, mevcut kampanya dahilinde sağlık çalışanları tarafından daha etkin biçimde kullanılabilecek. Sağlık çalışanlarına ekstra kur avantajı sunulması, kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Sağlık çalışanları için kampanyadaki tek avantaj kurlarla sınırlı değil. 100.000 TL ve üzerinde birikimi olan sağlık çalışanları, faizsiz vadeli hesap açtırmak istemeleri halinde Türkiye Finans’ın Bol Kepçe Hesabı’ndan yararlanabiliyor. Sağlık çalışanlarına özel 98/2 kâr paylaşım oranı, birikimlerin ciddi oranda kazanca dönüşmesine olanak

sunuyor.
Sağlık çalışanları, Türkiye Finans hesabı açtırmaları halinde EFT ve havale gibi bankacılık ürünlerini de ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca bu kişilere verilecek kredi kartından da aidat alınmayacak. Sağlık çalışanlarına özel tahsis edilecek Âlâ Kart ve Happy Kart ürünleri, farklı sektörlerden yapılacak harcamalarda ekstra avantajlar ve indirimler sunuyor. Hesap açılış işlemi için Türkiye Finans mobil uygulamasını indirebilir ve hesap açma işlemlerinizin tamamını şubeye gitmeden tamamlayabilirsiniz. Kampanyadan mobil şubeye ek olarak şubelerden ve internet şube üzerinden de yararlanabilirsiniz.
 

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