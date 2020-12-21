Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!

Covid-19 salgını nedeni ile arttırılan tedbirler kapsamında pek çok işletmeye kapatma kararı verildi. Dükkan sahipleri ve kiracıları ekonomik durumları ile ilgili araştırmalara devam ederken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu(TESK) dükkan sahiplerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. TESK açıklamalarında 6 ay vurgusu yapılması merak edildi.

TESK başkanıdükkanı kapatılan esnaflar için elektrik, su ve doğalgaz faturalarına uygulanan vergilerin 6 ay süre ile alınmaması gerektiğini dile getirdi. Özellikle dükkan statüsünde olan faturaların vergilemeleri konut faturalandırmalarından farklı olduğu için ciddi bir harcama kalemi olduğunu bildirdi.

TESK Başkanı Palandöken en az 6 ay süre ile faturalardan alınan vergilerin kaldırılması savunarak bu uygulamanın esnafların üzerinde ki yükü ciddi oranda azaltacağını dile getirdi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken konu ile ilgili;

‘Faturalarda doğal gazdan yüzde 18 KDV, elektrikten enerji fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes aldıracaktır.’