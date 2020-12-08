Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!

Türkiye de ilk milli helikopter motorumuzun üretimine başlamış bulunmaktayız. TEl de üretilen ilk milli helikopter motorumuz ‘TEI-TS1400’ teslim edildi ve Başkan Recep Tayip Erdoğanın görüntülü konuşma ile bağlandığı konferansta teslimatın gerçekleştiği tören yapıldı.

TUŞAŞ Motor Sanayi Aş.(Tel) De üretilen ilk milli helikopter motorumuz Sanayi ve teknoloji bakanı ve milli savunma bakanımız motorumuzun test aşamalarını yakından takip etti.

Tasarım Merkezi'nin de açılışının yapıldığı törenin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tesisi gezerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonrasında ilk yerli helikopter motorumuz ‘TEI-TS1400’ testinin yapıldığı alana geçerek orada yapılan çalışmalara ve ilerlemelere yönelik bilgi alıp motorun test sürecini yakından inceleyerek detaylı olarak takibinde bulundu. Motorun incelemesini yapan bakanlarımız Varank ve Akar karşılaştığı başarılı deneme sonucunda emeği geçen mühendisleri ve çalışanları tebrik ederek alandan ayrılmıştır.