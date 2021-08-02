Türkiye Angola ile olan ticaret hacmini artıracak

29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 13:06 ( UTC + 04:00 )

FUGAR Khalilov tarafından

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın yardımları ile Angola ile olan ticaret cirosunu mevcut olan 176 milyon dolardan tam olarak 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflemektedir.

Angola asıllı olan mevkidaşı Joao Manuel Goncalves Lourenco ile birlikte 27 Temmuz 2021 Salı günü Başkent Ankara ‘da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevcut durumda ki ticaret hacminin güçlü konumdaki iki ülke içinde çok düşük seviyelerde olduğunu ve her iki ülkenin de tam olarak 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşması gerektiği konusunda anlaşma sağlandığını belirtti. Bu iki ülke arasında yapılan toplantının daha ilk aşamasıdır.

Angola rastgele herhangi ülkelerden bir tanesi değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ‘’ Daha bizim beraber yapacak çok işimiz var. ‘’ diyerek de Angola heyetinin altyapı ile ilgili olan konuları görüşmek için de Türk iş adamları ile birlikte bir araya gelerek bir görüşme yapacaklarını da söyledi.

‘’ Bir sonraki ( Eylül ayı içinde ) yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘ndan sonra bir grup iş adamları ile birlikte de Angola ‘ya ziyaret için gideceğiz. Her iki ülke açısından da artık üst düzey ziyaretler yapmaya başlamak niyetindeyiz. ‘’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘ın bu sözleri ile Türkiye, Angola ile hem savunma sanayisi alanında, hem turizm alanında, hem ekonomi alanında hem de sağlık alanında bir işbirliği yapmak konusunda son derece ilgili gözükmektedir.

Türkiye ‘nin terör ile mücadele kapsamında kendini kanıtlamış bir ülke olan Angola ‘nın da her zaman yanında olacağını da açıklamasında dile getirmiştir.

27 Temmuz 2021 Salı gününde başkan Erdoğan, Lourenco ‘yu cumhurbaşkanlığı kompleksinde resmi bir tören ile kabul etmiştir.

Yapılan hem bireysel görüşmelerin hem de heyet görüşmelerinin ardından ise iki ülke lideri arasında yapılmış olan anlaşmaların imza töreni de yapılmış oldu. İki ülke arasında toplamda ise 10 adet anlaşma imzalandı.