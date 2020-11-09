Türkiye 11.11 Kampanyalarında markaların uygulayacağı indirimler

Resmi olmasa da dünya genelinde bekar olan ve bekarlıklarından mutlu olan kişilerin günü olarak kutlanan 11 Kasım yani 11.11 online alışveriş firmaları tarafından indirimlerin yapıldığı bir gündür. 2020 yılında 11 Kasım tarihinde hangi firmaların hangi ürünlerinde indirim yapacaklarını duyurmaları sonrasında pek çok kişi araştırmalara başladı. 11.11 alışveriş çılgınlığı başlamak üzere.

11 Kasım’a özel başlatılan indirimler nelerdir?

Derimod

İpekyol

Mudo

LTB

Aker

Hotiç

Trenyol

Tuğba

Lidyana.com

Morhipo

Network

Rossmann

Silk and Cashmere

Penti

Gratis

Defacto

Avva

1990 yılında Çin’de kutlanmaya başlayan ve daha sonrasında tüm dünyaya yayılan Singles Day yaniher yıl olduğu gibi 2020 yılında da kutlanacak. İntenet alışveriş siteleri tarafından büyük indirimlerin yapıldığı 11 Kasım tarihi Black Cuma’dan sonra en fazla alışveriş yapılan günlerden bir tanesidir.; Tüm Alışverişlerde Kasada Anında Ekstra %11 İndirim; İpekyol Kartılara Özel Tüm Alışverişlerde %30 İndirim (6-11 Kasım); Tüm İndirimlere Ek %25 İndirim; Yeni Sezon Ürünlerde %20 İndirim (5-12 Kasım); Tüm Yeni Sezon Ürünlerde %30 İndirim (6-11 Kasım); 11.11’e özel Online’da tüm ürünlerde geçerli sepette %65 indirim fırsatı.com; Süper İndirim Günleri sizi bekliyor (9-12 Kasım); 7-12 Kasım tarihlerinde, online satışta ve mağazalarda ekstra %20 İndirim; 6-12 Kasım tarihleri arası geçerli Sepette %11 İndirimden faydalanmak için SINGLE11 kupon kodunu kullanabilirsiniz; Yüzlerce markada Muhteşem 11x11 fırsatlarını kaçırmayın...; dış giyim ve trikolarda %50 indirim; 7 - 11 tarihleri arasında geçerli 11.11 İndirim Günlerine Özel seçili makyaj, cilt bakım, saç bakım markalarında NET %50 İNDİRİM; Tüm ürünlerde geçerli Bekar Keçi Kampanyası, net %22 + 3 ürüne ek sepette anında %11 indirim 9-11 Kasım tarihleri arasında sizlerle; Süper Penti Günleri 10 Kasım tarihinde Penti mağazaları ve penti.com'da başlıyor. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %30 indirim fırsatını kaçırma; Mor Fırsat kampanyası ile %50+%10’a varan indirimler sizleri bekliyor.; O Kasım Bu Kasım! %50'ye Varan İndirimler Defacto Online Mağazalarında Alışverişin Keyfini Çıkar; Tüm İndirimlere ek sepette %55 İndirim (9-12 Kasım)

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