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Türkiye 11.11 Kampanyalarında markaların uygulayacağı indirimler

Dünya genelinde Singles Day yani Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım, 2020 yılında da online alışveriş siteleri tarafından indirimlerle başladı. Pek çok kişi ise 11.11 indirimlerinin hangi mağazalarda olduğunu araştırmaya başladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:48
Türkiye 11.11 Kampanyalarında markaların uygulayacağı indirimler
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Resmi olmasa da dünya genelinde bekar olan ve bekarlıklarından mutlu olan kişilerin günü olarak kutlanan 11 Kasım yani 11.11 online alışveriş firmaları tarafından indirimlerin yapıldığı bir gündür. 2020 yılında 11 Kasım tarihinde hangi firmaların hangi ürünlerinde indirim yapacaklarını duyurmaları sonrasında pek çok kişi araştırmalara başladı. 11.11 alışveriş çılgınlığı başlamak üzere.


1990 yılında Çin’de kutlanmaya başlayan ve daha sonrasında tüm dünyaya yayılan Singles Day yani bekarlar günü her yıl olduğu gibi 2020 yılında da kutlanacak. İntenet alışveriş siteleri tarafından büyük indirimlerin yapıldığı 11 Kasım tarihi Black Cuma’dan sonra en fazla alışveriş yapılan günlerden bir tanesidir.

11 Kasım’a özel başlatılan indirimler nelerdir?

Derimod

; Tüm Alışverişlerde Kasada Anında Ekstra %11 İndirim

İpekyol

; İpekyol Kartılara Özel Tüm Alışverişlerde %30 İndirim (6-11 Kasım)

Mudo

; Tüm İndirimlere Ek %25 İndirim

LTB

; Yeni Sezon Ürünlerde %20 İndirim (5-12 Kasım)

Aker

; Tüm Yeni Sezon Ürünlerde %30 İndirim (6-11 Kasım)

Hotiç

; 11.11’e özel Online’da tüm ürünlerde geçerli sepette %65 indirim fırsatı

Trenyol

.com; Süper İndirim Günleri sizi bekliyor (9-12 Kasım)

Tuğba

; 7-12 Kasım tarihlerinde, online satışta ve mağazalarda ekstra %20 İndirim

Lidyana.com

; 6-12 Kasım tarihleri arası geçerli Sepette %11 İndirimden faydalanmak için SINGLE11 kupon kodunu kullanabilirsiniz

Morhipo

; Yüzlerce markada Muhteşem 11x11 fırsatlarını kaçırmayın...

Network

; dış giyim ve trikolarda %50 indirim

Rossmann

; 7 - 11 tarihleri arasında geçerli 11.11 İndirim Günlerine Özel seçili makyaj, cilt bakım, saç bakım markalarında NET %50 İNDİRİM

Silk and Cashmere

; Tüm ürünlerde geçerli Bekar Keçi Kampanyası, net %22 + 3 ürüne ek sepette anında %11 indirim 9-11 Kasım tarihleri arasında sizlerle

Penti

; Süper Penti Günleri 10 Kasım tarihinde Penti mağazaları ve penti.com'da başlıyor. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %30 indirim fırsatını kaçırma

Gratis

; Mor Fırsat kampanyası ile %50+%10’a varan indirimler sizleri bekliyor.

Defacto

; O Kasım Bu Kasım! %50'ye Varan İndirimler Defacto Online Mağazalarında Alışverişin Keyfini Çıkar

Avva

; Tüm İndirimlere ek sepette %55 İndirim (9-12 Kasım)

İkiler; SÜPER İNDİRİM günleri! 7-15 Kasım tarihleri arasında tüm YENİ SEZON ürünlerde %30 İNDİRİM!

HUAWEI

, Online Mağaza'sında 11 Kasım tarihinde büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

adL

; 11.11'e özel %22 İndirim (9 - 12 Kasım)

Watsons.com.tr

; 11.11 Online alışveriş festivaline özel Binlerce üründe %80'e varan indirim fırsatı

Hummel

; 9-10-11 Kasım tarihlerinde net %30 indirim sizleri bekliyor!

 

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
11 KasımBekarlar GünüIndirimleriAlışveriş
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