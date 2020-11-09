Türkiye 11.11 Kampanyalarında markaların uygulayacağı indirimler

Resmi olmasa da dünya genelinde bekar olan ve bekarlıklarından mutlu olan kişilerin günü olarak kutlanan 11 Kasım yani 11.11 online alışveriş firmaları tarafından indirimlerin yapıldığı bir gündür. 2020 yılında 11 Kasım tarihinde hangi firmaların hangi ürünlerinde indirim yapacaklarını duyurmaları sonrasında pek çok kişi araştırmalara başladı. 11.11 alışveriş çılgınlığı başlamak üzere.
11 Kasım’a özel başlatılan indirimler nelerdir?
Derimod; Tüm Alışverişlerde Kasada Anında Ekstra %11 İndirim
İpekyol; İpekyol Kartılara Özel Tüm Alışverişlerde %30 İndirim (6-11 Kasım)
Mudo; Tüm İndirimlere Ek %25 İndirim
LTB; Yeni Sezon Ürünlerde %20 İndirim (5-12 Kasım)
Aker; Tüm Yeni Sezon Ürünlerde %30 İndirim (6-11 Kasım)
Hotiç; 11.11’e özel Online’da tüm ürünlerde geçerli sepette %65 indirim fırsatı
Trenyol.com; Süper İndirim Günleri sizi bekliyor (9-12 Kasım)
Tuğba; 7-12 Kasım tarihlerinde, online satışta ve mağazalarda ekstra %20 İndirim
Lidyana.com; 6-12 Kasım tarihleri arası geçerli Sepette %11 İndirimden faydalanmak için SINGLE11 kupon kodunu kullanabilirsiniz
Morhipo; Yüzlerce markada Muhteşem 11x11 fırsatlarını kaçırmayın...
Network; dış giyim ve trikolarda %50 indirim
Rossmann; 7 - 11 tarihleri arasında geçerli 11.11 İndirim Günlerine Özel seçili makyaj, cilt bakım, saç bakım markalarında NET %50 İNDİRİM
Silk and Cashmere; Tüm ürünlerde geçerli Bekar Keçi Kampanyası, net %22 + 3 ürüne ek sepette anında %11 indirim 9-11 Kasım tarihleri arasında sizlerle
Penti; Süper Penti Günleri 10 Kasım tarihinde Penti mağazaları ve penti.com'da başlıyor. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %30 indirim fırsatını kaçırma
Gratis; Mor Fırsat kampanyası ile %50+%10’a varan indirimler sizleri bekliyor.
Defacto; O Kasım Bu Kasım! %50'ye Varan İndirimler Defacto Online Mağazalarında Alışverişin Keyfini Çıkar
Avva; Tüm İndirimlere ek sepette %55 İndirim (9-12 Kasım)
İkiler; SÜPER İNDİRİM günleri! 7-15 Kasım tarihleri arasında tüm YENİ SEZON ürünlerde %30 İNDİRİM!
HUAWEI, Online Mağaza'sında 11 Kasım tarihinde büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.
adL; 11.11'e özel %22 İndirim (9 - 12 Kasım)
Watsons.com.tr; 11.11 Online alışveriş festivaline özel Binlerce üründe %80'e varan indirim fırsatı
Hummel; 9-10-11 Kasım tarihlerinde net %30 indirim sizleri bekliyor!
Son Güncelleme: 09.11.2020 18:48