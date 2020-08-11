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Türkcell ve Türk Telekom yeni bir iş ilanı ile 3 Bin TL maaşla personel alımı yapacak

Türkcell ve Türk Telekom yeni bir iş ilanı yayımladı. İŞKUR'dan yayımlanan ilana göre Türkcell ve Türk Telekom 3 bin maaşla çalışabilecek personel alımı yapacak.

11 Ağustos 2020 Salı 11:08
Türkcell ve Türk Telekom yeni bir iş ilanı ile 3 Bin TL maaşla personel alımı yapacak
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Türkiye’nin en büyük GSM şirketlerinden Turkcell ve Türk Telekom İŞKUR’dan yayımladığı ilanla birlikte işçi alımı yapılacağını açıkladı. İlanda Turkcell ve Türk Telekom’da çalışmak üzere lise ve ön lisans mezunu kişilerin alımı yapılacağı belirtildi. İki kurum da alınan personellere 3 bin TL maaş ödeneceğini bildirdi.

Turkcell ve Türk Telekom’un şube ve merkezlerinde çalışacak yeni personellerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Alımları yapılan kişiler farklı pozisyonlarda çalışacak. Adaylar temizlik personeli, çağrı merkezi ve satış temsilcisi görevlerini yerine getirecek.

Turkcell ve Türk Telekom Personel Alımı Şartları

Turkcell ve Türk Telekom’un yeni ilanına başvuru yapmak isteyen kişilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Adaylar 3 farklı pozisyon için değerlendirmeye alınacak. Alımlarda her pozisyon için farklı şartlar uygulanacak.

Adayların başvuru yapabilmesi için ilk olarak lise veya ön lisans mezunu olması, 20 ile 40 yaş arasında olması, ikna yeteneğinin yüksek olması ve erkeklerin askerlikle ilişiğinin bulunmuyor olması gerekiyor.


İki kurum temizlik personeli alımlarında adayların dış görünüşüne dikkat ediyor. Başvuru yapacak adayların güleryüzlü, takım çalışmasına uygun ve misafirlere ikram yapabilecek kişiler olması gerekmektedir.

Çağrı merkezinde görevlendirilecek kişilerin en az lise veya ön lisans mezunu olması gerekmektedir. Adayların tecrübeli, daha önce GSM şirketlerinde çalışmış, iletişimi yüksek ve Office programlarına hakim olması gerekmektedir.

Turkcell ve Türk Telekom’un satış temsilcisi personeli alımlarında adayların müşterileri yönlendirebilen kişiler olmasına bakılmaktadır. Ayrıca ikna yeteneğinin yüksek olması, erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması, randevulu veya randevusuz çalışabilecek kişiler olması ve müşteri memnuniyeti sağlayabilecek kişiler olması gerekmektedir.

Türkcell ve Türk Telekom Personel Alımı Başvurusu

Türkcell ve Türk Telekom’da görev almak isteyen kişiler başvurularını İŞKUR’dan yapabilecek. İŞKUR’un intenet sitesinden gerekli formları veren kişiler kurum tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucunda onay alan kişilere geri dönüş yapılacak.

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 11:08
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