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Türk Lirası, Asya piyasası sığ işlemlerinde Dolar karşısında sert düştü

Merkez Bankası Başkan değişiminin ardından Türk Lirası, ilk fiyatlama işlemlerinin yapıldığı, Asya piyasalarında gerçekleşen sığ işlemler sonrası dolar karşısında sert bir düşüş yaşadı. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 8.47'ye kadar yükselirken şuan 7.80'den işlem görmeye başladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:45
Türk Lirası, Asya piyasası sığ işlemlerinde Dolar karşısında sert düştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirmesinin hemen ardından ilk fiyatlama işlemlerinin yapıldığı, Asya piyasalarında gerçekleştirilen sığ işlemlerde Dolar kuru ani bir çıkış yakaladı. Türk lirasının sert bir düşüş yaşadığı işlemlerde dolar/TL 8.47'ye kadar yükselirken şuan 7.80'den işlem görmeye başladı.  

Pazartesi iş günü piyasalarının açıldığı sabah saatlerinde 7.78'e gerileyen dolar kurunun tekrar 7.88'e yükseldiği görülürken cuma günü 7.21'den kapanan Dolar/TL kurunun şu saatler 7.80 liradan işlem gördüğü belirtildi. Yine cuma günü 8.59'dan haftayı kapatan Euro/TL ise sabah saatlerinde 9.37 seviyelerindeydi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 10:45
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