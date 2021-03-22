Türk Lirası, Asya piyasası sığ işlemlerinde Dolar karşısında sert düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirmesinin hemen ardından ilk fiyatlama işlemlerinin yapıldığı, Asya piyasalarında gerçekleştirilen sığ işlemlerde Dolar kuru ani bir çıkış yakaladı. Türk lirasının sert bir düşüş yaşadığı işlemlerde dolar/TL 8.47'ye kadar yükselirken şuan 7.80'den işlem görmeye başladı.

Pazartesi iş günü piyasalarının açıldığı sabah saatlerinde 7.78'e gerileyen dolar kurunun tekrar 7.88'e yükseldiği görülürken cuma günü 7.21'den kapanan Dolar/TL kurunun şu saatler 7.80 liradan işlem gördüğü belirtildi. Yine cuma günü 8.59'dan haftayı kapatan Euro/TL ise sabah saatlerinde 9.37 seviyelerindeydi.