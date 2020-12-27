Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi

Milyonlarca işçinin gözü kulağı yarın belli olacak 2021 yılı asgari ücret kararında.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada 28 Aralık 2020 günü yapılacak olan son toplantıda merakla beklenen kararı açıklayacaklarını ifade etmişti.

3 BİN LİRANIN ALTI ÇALIŞANLARI MUTLU ETMEZ

Yarın yapılacak toplantı öncesinde bugün Türk- İş'ten önemli bir açıklama geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yapmış olduğu açıklamada yarın belirlenecek olan 2021 yılı asgari ücretin 3 bin liranın altında olması teklifinin çalışanları mutlu etmeyeceğini belirtti.Asgari ücret tespit komisyonun 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirmeleri gerektiğini vurguladı.

TÜİK'TEN ÜCRET HESAPLAMASI: 2 BİN 792 LİRA

Geçtiğimiz gün yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısında TUİK rakamlarını komisyona iletmişti. TUİK' ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira,orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ,hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyon teklif sunmuştu.