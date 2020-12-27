İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi

2021 yılı asgari ücret belirlemelerinde son viraja girildi. Yarın asgari ücret açıklanacak. Son olarak bugün Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi.

27 Aralık 2020 Pazar 16:04
Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi
Takip Et:

Milyonlarca işçinin gözü kulağı yarın belli olacak 2021 yılı asgari ücret kararında.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada 28 Aralık 2020 günü yapılacak olan son toplantıda merakla beklenen kararı açıklayacaklarını ifade etmişti.

Yarın yapılacak toplantı öncesinde bugün Türk- İş'ten önemli bir açıklama geldi.

3 BİN LİRANIN ALTI ÇALIŞANLARI MUTLU ETMEZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yapmış olduğu açıklamada yarın belirlenecek olan 2021 yılı asgari ücretin 3 bin liranın altında olması teklifinin çalışanları mutlu etmeyeceğini belirtti.Asgari ücret tespit komisyonun 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirmeleri gerektiğini vurguladı.

TÜİK'TEN ÜCRET HESAPLAMASI: 2 BİN 792 LİRA

Geçtiğimiz gün yapılan asgari ücret tespit komisyonu toplantısında TUİK rakamlarını komisyona iletmişti. TUİK' ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira,orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ,hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyon teklif sunmuştu.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021 Asgari ücret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?
Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?
Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi
Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi
Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı
Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı
Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor.
Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor.
Marketlerde yeni dönem! Naylon poşetin yerini kese kağıtları alıyor
Marketlerde yeni dönem! Naylon poşetin yerini kese kağıtları alıyor
Tofaş, üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a bildirdi
Tofaş, üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a bildirdi

Popüler Haberler

Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
503 hatası nedir, nasıl düzeltilir?
2020 Aralık hacamat takvimi
İbo Show 31 Aralık yılbaşı gecesi konukları kimler? İbo Show yılbaşı özelde kimler var?
Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Savaşçı 2021 yeni sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri
Aralık 2020 işsizlik maaş ödemesi yılbaşından önce yatar mı, ne zaman yatar?
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2020
Yasa dışı sitelerde bahis oynamanın cezası nedir? Yasa dışı bahis cezası kaç para?
Evin tamamına peşinatsız konut kredisi veren bankalar 2020
Kanalların yayın akışları 8 Ekim Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
ÖSYM EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mormiks mor ekmek nedir? Mor ekmeğin sağlığa faydaları nelerdir? Mormiks nerde satılır?
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
Exxen'de hangi dizi ve filmler olacak?
Bay geçmek ne demek? Fenerbahçe maçı neden yok, ne zaman?
TV'de 27 Aralık 2020 Pazar hangi maç hangi kanalda?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.