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Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?

Battal Holding kapsamında çalışma göstermekte olan Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz işlemleri başladı. Ekonomiye merakı olanlar ve çoktan ekonominin içinde bulunanlar halka arz ile ilgili tüm detayları bilmek istiyor. Yapılacak olan talepler 25 ila 26 Şubat tarihlerine kadar toplanacaktır ve Borsa İstanbul’da halka arz işlemleri başlamıştır.. Peki Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?

04 Mart 2021 Perşembe 14:23
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
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Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz işlemleri Borsa İstanbul’da başlatıldı. Ekonominin bugünkü gündeminde yer alan Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin hisse ücreti ile borsa kodu da belirlendi. Bu fırsatı değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar tarafından büyük ilgi ile karşılanan Türk İlaç ve Serum Sanayi ile ilgili detaylar.

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz işlemleri hangi tarihler kapsamında devam edecek?

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi sermayesini 77 milyon Türk lirasına çıkartacağını ve şirketinde yer alan sermayenin 13 milyon Türk lirasını halka arz kapsamında vereceğini bildirdi. Talep toplaması sonuçlanmasının ardından Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz işleminde toplam 23.450.000 tane hisseyi halka arz edecek. Yapılacak olan işlemlerin SPK haftalık bülteninde de kendine yer buldu.

 

Toplanacak olan talebin yüksek olması durumunda Mehmet Berat Battal’ın sahipliğinde bulunan 2 milyon Türk Lirasının nominal değerli 2 milyon adet (B) grubuyla paya ek satış olarak gerçekleşecek.

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz işlemleri hangi banka aracılığı ile yapıldı, borsa kodu nedir?

Oyak Yatırım tarafından liderlik görevi üstlenen Türk İlaç ve Serum Sanayi 25 ile 26 Şubat tarihlerinde talep toplamasını tamamlamıştır. 26 Şubat Cuma gününde startı verilen halka arz kapsamında Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz tekliflerini Türkiye’de yer alan bütün bankalar aracılığı ile gönderebilirsiniz.

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi kodu ise Borsa İstanbul içinde TRILC kodu ile işlem görmektedir.

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz kapsamında belirlenen hisse ücretleri nedir?

Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz kapsamında belirlenen Birim Pay ücretleri hisse başı 10 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Türk İlaç ve Serum Sanayi izahnamesi üzerinde halka arz süresiyle ilgili bütün detaylar paylaşılmıştır.

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz izahnamesi!

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi’nin halka arz işlemleri tamamlandı!

Halka arz kapsamında toplam 128 bin 547 yatırımcı 1.451.243.670 adet talepte bulundu.

 

Yapılan açıklamalar kapsamında Türk İlaç’ın sermayesi 67 milyon Türk lirasından 77 milyon Türk lirasına çıkmasından dolayı artacak 10,05 Türk lirası nominal değerli 10,05 adet pay ve mevcut ortaklardan Mehmet Berat Battal’ın sahipliğinde bulunan 13,4 milyon Türk lirası nominal değeri 13,4 milyon tane pay olmak üzere toplamda 23,45 milyon Türk lirası değerinde nominal değerli 23,45 milyon adet payın halka arz işlemleri tamamlandı.

 

Türk İlaç’ın halka arz edilmesinin ardından açıklamasında bulunulan sonuçlarda; bireysel yatırımcı bireylerin halka arz ile daha çok ilgilenmeye başladığı belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklama ile şirketin paylarının halka arzı kapsamında 25 ile 26 Şubat 2021 tarihleri içerisinde “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” işlemlerinin bittiğini, halka arz büyüklüğünün ise 243,5 milyon Türk lirası olduğunu bildirdi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:23
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