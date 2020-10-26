Türk hava yollarından büyük kampanya! Yurt içi seferler sadece 99.99 TL

Türk Hava Yolları tarafından başlatılan yeni bir kampanya olan Türkiye'nin en büyük havayolu resmi olarak kampanyayı hizmete soktu. Bu etkinlik kapsamında vatandaşlar 99,99 TL iç hat uçuşu yapabilecek. Yeni THY iç hat uçuş kampanyalarının nasıl olacağı merak ediliyor.

THY’den Yurt İçi 99.99 TL’ye Uçuş Fırsatı!

THY'nin açıklamasına göre vatandaşlar, yeni etkinlik kapsamında THY'nin 99,99 TL iç hat uçuşlarından yararlanabilecek. Uçak bileti satın alacak olan vatandaşlar 26 Ekim 2020- 27 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında bu kampanyadan faydalanabilecek. Bu etkinlik kapsamında satın alınan biletlerin uçuş tarihi 1 Aralık 2020-21 Ocak 2020 arasıdır.

Kampanya Detayları Belli Oldu!

THY'nin verdiği kampanya bilgilerine göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan veya inen iç hat ekonomi sınıfı uçuşlarda indirim uygulanacak. KKTC ve Hopa uçuşları bu kampanyaya dahil edilmeyecek.

Son yılların en dikkat çekici hava kampanyalarına ilişkin olarak THY, bir açıklama ve şu ifadelerle yapıldı:

" Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güven ortamı içerisinde kavuşmanız için şimdi Türkiye'ye uçuşların her yerinde 99,99 TL ! Biletinizi alın 26 Ekim 2020 ve 27 Ekim 2020 Güvenli seyahat standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemlerimiz ile geleneksel Türk Hava Yolları misafirperverliği eşliğinde seyahat edin! "