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Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?

Türk Hava yolları, ucuz bilet kampanyasını müşterilerine duyurdu! Biletlerini ucuz fiyatlardan satışa çıkaran Türk Hava Yolları çoğu vatandaşın ilgisini çekmiş durumda. Biletlerin bu kadar ucuz olması seyahat edecek olan kişilerin radarına girdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:48
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
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Türkiye’nin en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan THY bilet fiyatlarında indirime gitti. THY’nin bilet fiyatlarında indirime gitmesi sosyal medya da gündem oldu. Türk Hava Yollarından gelen bu açıklama sonrası pek çok vatandaş ucuz yoldan bilet sahibi olmak için bilet almanın yollarını aramaya başladı. THY’nin yapmış olduğu açıklamalara göre bilet fiyatları 17-18 Kasım tarihleri arasında 99 TL olarak belirlenmiştir. THY ucuz bilet kampanyası için şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye’nin her yerine 99.99 TRY. Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye’nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 17 ve 18 Kasım’da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları’nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin.”


Kampanyanın Şartları

Etkinliğin koşulları THY tarafından yapılan duyuruda şu şekilde belirtilmiştir:

  • Kampanya 17 Kasım 2020 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen biletler için ve seyahat tarihleri ​​1 Ocak 2021 ile 28 Şubat 2021 arasında olan biletler için geçerlidir.
  • Bu teklif sadece Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan kalkan veya Türk Hava Yolları'na varan tek yön ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerlidir.
  • Kıbrıs ve Hopa uçuşlarını içermez.
  • Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen tarifeli uçuşlar için geçerlidir. Türk Hava Yolları ortak uçuşlarında ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.
  • Kampanya kapsamında sağlanan ücretler; EcoFly ücret sınıfı 99,99 TL, ExtraFly ücret sınıfı 269,99 TL ve PrimeFly ücret sınıfı 329,99 TL'dir.
  • Rezervasyon ve biletleme aynı anda yapılmalıdır. Etkinlik kapsamında belirtilen ücretler, rezerve edilmiş ancak henüz satın alınmamış biletler için geçerli değildir.
  • Bu indirim 22 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri ​​arasındaki seyahat çıkışları için geçerli değildir ve promosyona dahil değildir.
  • Etkinlik kapsamında satın alınan biletlerin değiştirilmesi ve iptal edilmesi yasaktır.
  • Fiyata havalimanı vergisi, servis ücreti ve yakıt ücreti dahildir.
  • Promosyon biletler sınırlıdır ve yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilir.
  • Türk Hava Yolları, kampanyaya ilişkin hüküm ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
  • kampanya ücretleri çağrı merkezimizde ve online kanallarımızda geçerlidir. Satış ofislerinden ve seyahat acentelerinden satın alınan biletler değişiklik gösterebilir.
  • Promosyon fiyatları grup rezervasyonları için geçerli değildir.

Türk Hava Yollarının yapmış olduğu açıklamaya göre 17-18 Kasım tarihinde alınan biletlerin kampanyalı olacağı seyahat zamanının 01 Ocak 2021-28 Şubat 2021 tarihlerinde olunacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
ThyUcuzBiletKampanya
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