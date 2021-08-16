Turistlerin tatil rotası değişmedi! Antalya'ya 4 milyon turist geldi

Ülkemizde yaşanan felaketlere rağmen Antalya’daki turizm faaliyetleri yine ekonomiyi hareketlendirmeyi başardı. Antalya, Rus turistlerin tatil için vazgeçilmez rotası oldu.
4 milyondan fazla turist Antalya’ya akın etti
Günde 64 bin turist geldi
Antalya’ya gelen turistlerin yaklaşık 2 milyonluk kısmını Rus turistler oluşturuyor. Her yıl Rusya’dan yüksek sayıda turisti ağırlayan Antalya, bu yıl da sayıyı artırarak ekonomiye büyük katkı sağladı. Verilere göre 1-15 Ağustos tarihleri arasında Antalya’ya havayoluyla 957 bin 197 turist geldi. bu da ağustos ayında günde yaklaşık 64 bin turistin kente giriş yaptığını gösteriyor.
Son Güncelleme: 16.08.2021 18:47