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Turistlerin tatil rotası değişmedi! Antalya'ya 4 milyon turist geldi

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre 2021 yılında Antalya'ya 4 milyonu aşkın turist geldi. Antalya'ya tatil için gelen turistlerin yarısını ise Rus turistler oluşturuyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:47
Turistlerin tatil rotası değişmedi! Antalya'ya 4 milyon turist geldi
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Ülkemizde yaşanan felaketlere rağmen Antalya’daki turizm faaliyetleri yine ekonomiyi hareketlendirmeyi başardı. Antalya, Rus turistlerin tatil için vazgeçilmez rotası oldu.

4 milyondan fazla turist Antalya’ya akın etti

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün aktardığı verilere göre 2021 yılının başından itibaren Antalya’ya gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 oldu. Yalnızca Ağustos ayının ilk yarısında ise kente gelen turist sayısı 1 milyona ulaştı. 2020 yılında pandemi nedeniyle duran turizm sektörü bu yıl büyük bir ivme yakalayarak sayıyı artırdı.

Günde 64 bin turist geldi

Antalya’ya gelen turistlerin yaklaşık 2 milyonluk kısmını Rus turistler oluşturuyor. Her yıl Rusya’dan yüksek sayıda turisti ağırlayan Antalya, bu yıl da sayıyı artırarak ekonomiye büyük katkı sağladı. Verilere göre 1-15 Ağustos tarihleri arasında Antalya’ya havayoluyla 957 bin 197 turist geldi. bu da ağustos ayında günde yaklaşık 64 bin turistin kente giriş yaptığını gösteriyor.


Son Güncelleme: 16.08.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kültür Ve Turizm Il MüdürlüğüAntalya
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