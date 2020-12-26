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Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?

Tüketiciler gayrimenkul almadan önce nelere dikkat etmeli sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Gayrimenkul PR şirketi gayrimenkul ekonomisi alanında yaptığı araştırmada tüketicilerin evalırken dikkat etmesi gerekenleri açıkladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:20
Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?
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Gayrimenkul PR şirketi tüketicilerin gayrimenkul alma isteklerindeki değişiklikleri açıkladı. Son yıllarda vatandaşların gayrimenkul trendlerini takip ettiği ve bu nedenle konut alma işlemlerinde değişikliklerin olduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmada konutlarda artık daha fazla vakit geçirildiği ve bu nedenle gayrimenkul ekonomisi ve pazarlanması alanında hizmet veren şirketlerin depreme dayanıklılık, sosyal olanaklar sunan ve kullanım alanı daha fazla olan gayrimenkullerin tercih edildiğini belirledi. Ekonomide gayrimenkul çok önemli bir yer taşırken bu durum gelecek yıllarda daha artacak.

Beğenerek değil, yatırım değerine bakılarak gayrimenkul alınmalı

Gayrimenkul PR şirketi analizinde gelecek yıllarda geniş yaşam alanlarının olduğu ve kendi enerjisini üreten sitelerdeki konutların daha fazla tercih edileceğini ortaya çıktı. Öte yandan yaşanan pandeminin de etkisiyle müstakil gayrimenkullerin kalıcı bir etki uyandırdığı ve bu tip yapıların iç mimarisinde alanların daha kullanışlı hale getirilerek üreticilere sunulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Gayrimenkul alacak kişilere bu nedenlere bağlı olarak sadece beğeni üzerine alım yapmamaları ve geleceği de düşünerek yatırım odaklı düşünmeleri tavsiye ediliyor.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:20
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