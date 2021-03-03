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Tüketici kredilerinden sonra şimdi de Ticari kredilerde

TCMB tebliği, Resmi Gazete'de yerini aldı. Tebliğe göre Ticari kredi ödemelerinde erken ödeme yapılabilecek. Erken ödeme nedir? İşte merak edilenler ve daha fazlası haberimizde...

03 Mart 2021 Çarşamba 14:30
Tüketici kredilerinden sonra şimdi de Ticari kredilerde
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Ticari kredilerine erken ödeme fırsatı getirildi. Karar resmi gazetede yerini aldı.

202/4 sayılı tebliğe ek fıkra ile tüketici kredilerinde sunulan erken ödeme fırsatı ticari kredilerde de geçerli olacaktır.

1 Mart itibariyle kredilerde, müşterilerin erken ödeme talebinde bulunmasıyla banka bu talebi onaylamak zorunda kalacaktır.

Karar gereğince, müşterilerden TL krediler için gereken faiz ve ekstra maliyet unsurlarına dair indirimler uygulanarak hesaplanan ve müşteriler tarafından bankaya erken ödeme yapılan miktarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayacak kredilerde %2, aşan kredilerde ise %2’nin üzerinde kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her sene için %1 eklenerek hesaplanmış miktara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir. Bu hesaplama sonrasında kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanmaktadır. Döviz odaklı kredilerde ise TL krediler için uygulanacak azami miktarın bir puan artırımlı hali uygulanacaktır.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
Ticari KrediErken ödeme
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