Tüketici kredilerinden sonra şimdi de Ticari kredilerde

Ticari kredilerine erken ödeme fırsatı getirildi. Karar resmi gazetede yerini aldı.

202/4 sayılı tebliğe ek fıkra ile tüketici kredilerinde sunulan erken ödeme fırsatı ticari kredilerde de geçerli olacaktır.

1 Mart itibariyle kredilerde, müşterilerin erken ödeme talebinde bulunmasıyla banka bu talebi onaylamak zorunda kalacaktır.

Karar gereğince, müşterilerden TL krediler için gereken faiz ve ekstra maliyet unsurlarına dair indirimler uygulanarak hesaplanan ve müşteriler tarafından bankaya erken ödeme yapılan miktarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayacak kredilerde %2, aşan kredilerde ise %2’nin üzerinde kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her sene için %1 eklenerek hesaplanmış miktara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir. Bu hesaplama sonrasında kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanmaktadır. Döviz odaklı kredilerde ise TL krediler için uygulanacak azami miktarın bir puan artırımlı hali uygulanacaktır.