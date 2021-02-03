TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!

2021 yılı Ocak ayına ait enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Açıklanan enflasyon verilerinde oran yıllık yüzde 14,97 olarak belirlenirken aylık oran yüzde 1,68 olarak kaydedildi. Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılarında beklediği 2021 yılı Şubat ayı kira zamları da netleşmiş oldu.

ŞUBAT AYI 1 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verilerine göre TÜFE'de Ocak 2021 rakamlarında bir önceki aya karşılık yüzde 1,68 oranında bir artış gerçekleşirken bir önceki yılın Aralık ayı rakamlarıyla karşılaştırıldığında bu oranın yüzde 14,97 olarak artış yükseldiği görüldü.

"2021 YILI ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA"

Önek kira hesaplama:

Kira Bedeli : 1.000 TL

Yıllık Zam Artış Oranı: Yüzde 14,97

Kira Zammı Hesaplama Tutarı: 149,70 TL

Yıllık Zamlı Bedeli: 1.149,70 TL