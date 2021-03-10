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TÜİK'e göre Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 12,2 olarak belirlendi

TÜİK, yeni başlattığı bir çalışma sonrasında hazırladığı yeni yöntemle Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Ocak ayı içerisinde işsizlik oranı yüzde 12,2 olarak belirlendi.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:12
TÜİK'e göre Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 12,2 olarak belirlendi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını ve işgücü istatistikleri ortaya koyan verilerini açıkladı. Başlattığı çalışmalar sonrasında yeni bir çalıma denenerek verileri hazırlayan TÜİK, Ocak ayı işsizlik oranlarını bu yöntemle açıkladı.

Hesaplama yöntemi üzerinde bir değişiklik yapan ve 3'er ay süreli hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin işgücü verilerini paylaşan TÜİK, verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki vatandaşlarda işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azaldığı ve 3 milyon 861 bin kişi olarak belirlendiğini bildirdi. İşsizlik oranında ise 0,4 puanlık azalış görüldüğü ve bu sonuçla oranın yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

2021 yılı Ocak ayında işgücü oranını ise bir önceki aya göre 821 bin kişi artış gösterdiği ve 31 milyon 567 bin kişi olarak belirlenirken, işgücüne katılma oranının da 1,2 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleştiği belirtildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24.7 OLDU

15 ile 24 yaş arası grubu kapsayan genç nüfus içerisinde işsizlik oranlarını bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalma gösterdiği ve yüzde 24.7 oranında kayıtlara geçtiği görülürken genç nüfusta istihdam oranının 0.5 puan artış gösterdiği ve yüzde 30.1 olarak belirlendiği belirtildi.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:12
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