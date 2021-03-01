TÜİK verileri açıkladı: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüdü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılına ait Türkiye ekonomi verileri açıklandı. Son raporlara göre ekonominin geçtiğimiz yıl yüzde 1.8 oranında büyüme kaydettiği görüldü. Ekonomide büyüne hızı bir önceki yıl yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti.

Koronavirüs pandemisi süresi boyunca dünya ülkelerinin bir çoğunda daralmalar yaşanırken, Türkiye'nin geçtiğimiz yılın 4. çeyrek diliminde yüzde 5,9'lik bir oran ve yılın tamamında ise yüzde 1,8 oranında bir büyüme kaydederek pozitif ayrıştırma yaşandı.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) YÜZDE 1,8

Türkiye ekonomisine katkısı bulunan üretim yönteminde ise yıl boyu elde edilen yıllık GSYH, hacim endeksine bakılarak bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış gösterdiğinin kaydedildiği raporlarda cari fiyatların yine bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL olarak belirlendiği bildirildi.