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TÜİK, Temmuz ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 18,95 olarak açıkladı!

Her ayın ilk haftasında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ait enflasyon oranlarını gösteren rakamları ve güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilerde Temmuz ayına ait enflasyon rakamları yıllık 18,95 olarak görüldü.

03 Ağustos 2021 Salı 13:52
TÜİK, Temmuz ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 18,95 olarak açıkladı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyon verilerinde yıllık bazda tüketici enflasyonunun yüzde 18,95, üretici enflasyonunun ise yüzde 44,92 seviyelerine yükseldiği belirtildi. TÜİK verilerinde tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık olarak yüzde 1,80 oranında arttığı ve yüzde 18,95 seviyesine yükseldiği belirtilirken üretici enflasyonunun da (Yİ-ÜFE) ise aylık olarak yüzde 2,46 oranında artış gösterdiği ve yıllık bazda yüzde 44,92 oranına çıktığı aktarıldı. Merkez Bankası tarafından açıklanan Temmuz ayı anketinde ise enflasyon beklentisi yüzde 14,46'dan yüzde 15,64'e çıkmıştı.

TÜİK verilerine göre enflasyonun son 26 ayın en yüksek seviyesini gördüğü ve yıllık oranda en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ile tütün grubunda olduğunu belirtilirken bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yaşanan diğer ana gruplar ise şöyle sıralandı:

- Yüzde 4,41 ile haberleşme, 

- Yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı,

- Yüzde 10,61 ile eğitim.

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise;

- Yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, 

- Yüzde 24,62 ile ulaştırma,

- Yüzde 22,70 ile ev eşyası olarak sıralandı.

TÜİK'in enflasyon sepetinde bulunan 415 üründen 81'inin ortalama fiyatlarındaa bir düşüş yaşanırken 50 maddenin ortalama fiyatlarında bir değişiklik görülmedi. 284 maddenin de ortalama fiyatlarında artış yaşandı.

 

 


Son Güncelleme: 03.08.2021 13:52
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