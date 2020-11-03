TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!

Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar kiralara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladılar. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. Ev sahipleri ile işyeri sahiplerinin kira artış oranıyla sözleşme serbestisi kira oranlarında değişiklik göstermekteydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yasal düzenlemesi sonrasında resmi kira zam oranları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.

Kasım ayı kira zammı

, Ekim ayı enflasyonu yüzde 11.89 olarak açıkladı. Bir önceki tüketici fiyatı aylık yüzde 0.97 olurken, yıllık yüzde 11,75 olarak duyuruldu.

Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin duyurulmasıyla Kasım ayında kira artış oranları da belli olmuş oldu. TÜİK, Ekim enflasyonunu yüzde 2,13 olarak duyurdu.

Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Konut kirası 1000 TL olan bir eve yüzde 11,89 oranında zam yapılacak. Buna göre Kasım ayı kira zammı en fazla 118,9 TL olacak.