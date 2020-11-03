İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!

TÜİK, TEFE TÜFE Ekim 2020 enflasyonu açıkladı. 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu.

03 Kasım 2020 Salı 16:06
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Takip Et:

Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte ev sahipleri ve kiracılar kiralara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladılar. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. Ev sahipleri ile işyeri sahiplerinin kira artış oranıyla sözleşme serbestisi kira oranlarında değişiklik göstermekteydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yasal düzenlemesi sonrasında resmi kira zam oranları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başladı.


TÜİK, Ekim ayı enflasyonu yüzde 11.89 olarak açıkladı. Bir önceki tüketici fiyatı aylık yüzde 0.97 olurken, yıllık yüzde 11,75 olarak duyuruldu.

Kasım ayı kira zammı

Ekim ayında tüketici fiyat endeksinin duyurulmasıyla Kasım ayında kira artış oranları da belli olmuş oldu. TÜİK, Ekim enflasyonunu yüzde 2,13 olarak duyurdu.

Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Konut kirası 1000 TL olan bir eve yüzde 11,89 oranında zam yapılacak. Buna göre Kasım ayı kira zammı en fazla 118,9 TL olacak.



Son Güncelleme: 03.11.2020 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜİKKasım Kira Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Popüler Haberler

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Enflasyonu ve 2020 Kasım ayı resmi kira artışı zam oranları belli oldu!
Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Uysallar dizisi Netflix'te yayın hayatına başlayacak! Uysallar oyuncu kadrosu belli oldu
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Araç aldıktan kaç gün sonra trafik sigortası yapılabilir? Araç alındığında hemen sigorta yapılmalı mı?
2020 Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve depozito ücret bilgisi
Celp dönemleri erteledi! Yeni askerler ne zaman askere gidecek? Kasım 2019 askerleri ne zaman terhis olacak?
Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
30000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2020 torun bakım maaşı ne kadar?
Evde Yapılabilecek 10 Ek İş Tavsiyesi
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.