TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Milyonların merakla beklediği açıklama az önce TUİK'ten geldi.
Mayıs ayında gerçekşen enflasyon 0,89 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Mayıs ayında gerçekleşen enflasyon oranını yüzde 0,89 ve 12 aylık gerçekleşen enflasyon oranını ise yüzde 16,59 olarak açıklandı.
Ayın şampiyonu patates oldu
TUİK mayıs ayında en fazla zamlanan ürünün %41,57 ile patates olduğunu, ikinci sırada %36,37 ile havuç yer aldı.Hemen ardından tatil sezonunun yaklaşmasıyla paralel olarak otobüs biletleri ve tur paketleri yer aldı.
Son Güncelleme: 03.06.2021 10:17