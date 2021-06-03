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TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

TUİK, merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon rakamlarını az önce açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre Mayıs ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:17
TUİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
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Milyonların merakla beklediği açıklama az önce TUİK'ten geldi.

Mayıs ayında gerçekşen enflasyon 0,89 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Mayıs ayında gerçekleşen enflasyon oranını yüzde 0,89 ve 12 aylık gerçekleşen enflasyon oranını ise yüzde 16,59 olarak açıklandı.

Öte yandan Mayıs ayı verilerine göre yıllık en az artış %2,9 ile alkol ve tütünde gerçekleşirken, 2020 Aralık ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu

Ayın şampiyonu patates oldu

TUİK mayıs ayında en fazla zamlanan ürünün %41,57 ile patates olduğunu, ikinci sırada %36,37 ile havuç yer aldı.Hemen ardından tatil sezonunun yaklaşmasıyla paralel olarak otobüs biletleri ve tur paketleri yer aldı.

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 10:17
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Anahtar Kelimeler:
TÜİKEnflasyon
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