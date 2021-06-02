TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir?

Nisan ayında TÜFE aylık bazda % 1,68 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise %4,34 arttı. Mayıs ayı enflasyon oranı % kaç olacak?

Mayıs ayı enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon beklentileri anketini 3 Haziran Perşembe günü açıklayacak.Toplam 14 ekonomistin katıldığı anket, ekonomistlerin Mayıs ayında beklediği ortalama enflasyonun %1,39 olduğunu gösterdi. Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için minimum %1,18, maksimum %1,73 enflasyon beklentisi var.Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalama değerine göre (%1.39) geçen ay %17,14 olan yıllık enflasyon oranının %17,17'ye yükselmesi bekleniyor.Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık %1,68 artış gösterdi. Enflasyon rakamları ile enflasyon beklentisinin aynı olup olmayacağı merak edilmektedir.

Türkiye ekonomisi %7 büyüdü

Mayıs 2021'e ilişkin veriler 3 Haziran Perşembe günü duyurulacak.

TÜİK ,31 Mayıs günü Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde % 7 büyüme kaydettiği bildirdi.