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TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir?

Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranları merakla beklenmektedir. Nisan ayında enflasyon oranı %1,68 artmıştı. TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranlarını ne zaman açıklayacak? Mayıs ayının enflasyonuna ilişkin anket sonuçlandı. Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir? Bu haberimizde Mayıs 2021 enflasyon beklentisiyle ilgili merak edilenleri derledik. İşte Mayıs 2021 enflasyon oranlarının açıklanma tarihi...

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:31
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir?
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Nisan ayında TÜFE aylık bazda % 1,68 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise %4,34 arttı. Mayıs ayı enflasyon oranı % kaç olacak?

Mayıs ayı enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon beklentileri anketini 3 Haziran Perşembe günü açıklayacak.Toplam 14 ekonomistin katıldığı anket, ekonomistlerin Mayıs ayında beklediği ortalama enflasyonun %1,39 olduğunu gösterdi. Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için minimum %1,18, maksimum %1,73 enflasyon beklentisi var.Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalama değerine göre (%1.39) geçen ay %17,14 olan yıllık enflasyon oranının %17,17'ye yükselmesi bekleniyor.Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık %1,68 artış gösterdi. Enflasyon rakamları ile enflasyon beklentisinin aynı olup olmayacağı merak edilmektedir. 

Mayıs 2021'e  ilişkin veriler 3 Haziran Perşembe günü duyurulacak. 

Türkiye ekonomisi %7 büyüdü

TÜİK ,31 Mayıs günü Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde % 7 büyüme kaydettiği bildirdi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 22:31
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