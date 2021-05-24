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TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Kısa süre önce Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayı için yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden 4,34 artış gösterirken enflasyon oranları bu ay için merak edildi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yurt içi üretici fiyatlarına göre 35,17 olurken 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı araştırılıyor. Vatandaşlar TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorusunu merak eden vatandaşlar için ayrıntılı bilgi haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:58
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
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Enflasyon oranları ile ilgili gelişmeler günden güne merak edilmeye devam ediyor. Yakından takip eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalara koyuldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibariyle tüketici fiyatları 13,70 olurken üretici fiyatları ise 19,44 olarak arttı.

Mayıs ayı enflasyonuna çevrilirken 2021 enflasyon beklentisi merak ediliyor.

3 Haziran 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mayıs ayı enflasyon oranları açıklanacak.

Mayıs ayı beklentileri ise düzenlenen ankete göre dolar kuru tahmini 8,71 liraya yükselmiş durumda. 2021 Nisan ayı enflasyon oranları ise;

  • tüketici fiyatları yüzde 13,70
  • yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti. TÜFE 2020 nisan ayına göre yüzde %5,45 oranına göre %17,14 yükselirken Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:58
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TÜİK Mayıs 2021 Enflasyon Oranları Ne Zaman AçıklanacakTÜFEMayıs
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