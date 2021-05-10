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TÜİK işsizlik oranının azaldığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranlarının azaldığını açıkladı. 2021 yılının Mart ayında bir önceki aya göre işsiz sayısının 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi olduğu ve işsizlik oranının ise 0,1 puanlık azalma ile .1 seviyesine indiği bildirildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:06
TÜİK işsizlik oranının azaldığını açıkladı
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TÜİK, Mart 2020’nin istihdam verilerini paylaştı. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre bazı alanlarda istihdam azalırken bazı alanlarda artış yaşandı. Bu doğrultuda tarım alanında 15 bin kişi, sanayi alanında 480 bin kişi, inşaat alanında 81 bin kişi artarken, hizmet alanında 27 bin kişi azaldı. İşte detaylar…

Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerin işsiz sayısı bu sene yani 2021 Mart ayında bir önceki aya göre işsiz sayısının 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi olduğu ve işsizlik oranının ise 0,1 puanlık azalma ile %13.1 seviyesine indiği bildirildi.

İstihdam edilen kişilerin sayıları 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya oranla 550 bin kişi arttı ve 28 milyon 89 bin kişi olurken istihdam oranı ise 0,8 puan artış göstererek %44,3’e çıktı.

İş gücü ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya oranla 610 bin kişi arttı ve 32 milyon 325 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %51,0 oldu.

Dört gençten biri işsiz

İşsizlik oranı kapsamında 15-24 yaş arasında bulunan genç nüfus, önceki aya göre 0,7 puan azalma ile %25,0, istihdam oranı ise 1,4 puan artma ile %31,4 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranları ise önceki aya oranla 1,5 puan artış göstererek %41,9 oldu.

İnşaat sektöründeki istihdamda artış gözlemlendi

Mart ayında istihdam edenlerin önceki aya göre, tarımda 15 bin, sanayide 480 bin, inşaatta 81 kişi arttı. Bunların yanı sıra hizmet sektöründe ise 27 bin kişi azalma olduğu kaydedildi. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 22,0’ı sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılının Mart ayında bir önceki aya göre 2,3 puan azalma göstererek yüzde 25,8 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak açıklanırken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 21,2 olarak kayıtlara geçti.

Kayıt dışı istihdamda artış meydana geldi

Mart ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışan kişilerin toplam çalışan kişler içindeki oranını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına oranla 0,4 puan artış göstererek yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayının oranına göre 1,2 puan azalma göstererek yüzde 17,8 olarak kayıtlara geçti.


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
TÜİKİşszilikIstatistik
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