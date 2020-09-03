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TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu

Bugün itibariyle TUİK tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte, milyonlarca kiracının zam oranları da netleşmiş oldu..

03 Eylül 2020 Perşembe 20:35
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan ve mal sahibi vatandaşları yakından ilgilendiren Ağustos ayı enflasyon rakamlar duyuruldu...

TUİK tarafından yapılan resmi hesaplamaya göre Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 0,86 oldu. Yıllık olarak ise yüzde 11,27 oldu.


TUİK tarafında  bu bilgilerin resmi olarak açıklanmasıyla birlikte milyonlarca işyeri ve konut kiracısının merakla beklediği kira zam oranıda netleşmiş oldu.

Açıklanan verilere göre Eylül ayında konut yada iş yeri kira zam oranı % 11,27 oldu. Diğer bir deyişle Eylül ayında kira kontratı yapacak kiracının kira oranı yüzde 11,27 olarak zamlı olacak.

Önek olarak konut yada iş yeri olarak 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye çıkacak. Aynı şekilde 2000 TL olan kira bedelleri ise 2225,4 TL'ye çıkabilecek..

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:35
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