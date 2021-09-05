İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

TÜİK açıkladı: Ağustos ayına ait enflasyon rakamları yükselişte!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan bir açıklamada Ağustos ayına ait enflasyon oranları duyuruldu. Yapılan açıklamada enflasyon oranın aylık bazda yüzde 1,12 olarak belirlenirken yıllık bazda ise yüzde 19,25 şeklinde gerçekleşti.

05 Eylül 2021 Pazar 15:04
TÜİK açıkladı: Ağustos ayına ait enflasyon rakamları yükselişte!
Takip Et:

Ekonomide yaşanan yüzde 21.7'lik büyümenin ardından piyasalar Ağustos ayına ait verileri merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise her ayın ilk günlerinde yaptığı gibi Ağustos ayının enflasyon rakamlarını da yazılı bir açıklamayla yayınladı. 

Açıklanan rakamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 19,25 artarken aylık bazda yüzde 1,12 artış gösterdi. TÜFE 12 aylık ortalama hesaplarına göre ise yüzde 15,78 gibi artış gösterdiği kaydedildi.

YILLIK TÜFE'DE 7 ANA GRUP DÜŞÜK, 5 ANA GRUP YÜKSEK DEĞİŞİME GEÇTİ

Yıllık oran hesaplamalarında en düşük artışı alkollü içecekler ve tütün grubu gerçekleştirdi. Alkollü içecek ve tütün grubunda oran yüzde 1,79 olarak kaydedilirken bunları sırasıyla yüzde 4,79 oranıyla haberleşme, yüzde 7,47 oranıyla giyim, yüzde 10,75 oranıyla da eğitim izledi. En yüksek artış gösteren gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,00 oranla gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 oranla ev eşyası ve yüzde 21,76 oran hesaplamasıyla ulaştırma olarak belirlendi.

Ağustos ayı içerisinde endekse alınan 415 maddenin içinde, 59 madde ortalama fiyat düşüşü gerçekleşti ve diğer 49 maddede herhangi bir fiyat değişimi olmadı. 307 maddede ise ortalama fiyat artışları meydana geldi.

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TÜFETEFEEnflasyon OranıEnflasyon RakamlarıAğustosTÜİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!

Popüler Haberler

6 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül 2021 Pazar güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Açık Öğretim Lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor?
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?
Hangi bankalar emekli maaşına promosyon veriyor? 2021 Bankaların emekli maaşı promosyon miktarı
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Kefaret dizisinden final kararı
Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Değerli konut vergisi nasıl ödenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.