TÜİK açıkladı: Ağustos ayına ait enflasyon rakamları yükselişte!

Ekonomide yaşanan yüzde 21.7'lik büyümenin ardından piyasalar Ağustos ayına ait verileri merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise her ayın ilk günlerinde yaptığı gibi Ağustos ayının enflasyon rakamlarını da yazılı bir açıklamayla yayınladı.

Açıklanan rakamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 19,25 artarken aylık bazda yüzde 1,12 artış gösterdi. TÜFE 12 aylık ortalama hesaplarına göre ise yüzde 15,78 gibi artış gösterdiği kaydedildi.

YILLIK TÜFE'DE 7 ANA GRUP DÜŞÜK, 5 ANA GRUP YÜKSEK DEĞİŞİME GEÇTİ

Yıllık oran hesaplamalarında en düşük artışı alkollü içecekler ve tütün grubu gerçekleştirdi. Alkollü içecek ve tütün grubunda oran yüzde 1,79 olarak kaydedilirken bunları sırasıyla yüzde 4,79 oranıyla haberleşme, yüzde 7,47 oranıyla giyim, yüzde 10,75 oranıyla da eğitim izledi. En yüksek artış gösteren gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,00 oranla gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 oranla ev eşyası ve yüzde 21,76 oran hesaplamasıyla ulaştırma olarak belirlendi.

Ağustos ayı içerisinde endekse alınan 415 maddenin içinde, 59 madde ortalama fiyat düşüşü gerçekleşti ve diğer 49 maddede herhangi bir fiyat değişimi olmadı. 307 maddede ise ortalama fiyat artışları meydana geldi.