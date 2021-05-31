TÜİK ,2021'in ilk çeyrek büyüme rakamlarını paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin düzenli GSYH verilerini yayınladı.

Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde %7 büyüme kaydetti ve büyüme performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yaklaşık% 6,5 oranında büyümesi bekleniyordu. Üretim yöntemine göre, bu yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla hesaplanan GSYH'nin bir önceki yılın aynı dönemine göre% 29,1 artarak 1 trilyon 386 347 milyon liraya ulaştığı tahmin edilmektedir. Cari fiyatlarla, ilk çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla 188 milyar ABD doları ve 65 milyon ABD doları olmuştur.

GSYH'yi oluşturmakta olan işlemlerin incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme sağlandı. zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri % 18,1, diğer hizmet faaliyetleri % 14,4, sanayi % 11,7, tarım % 7,5, hizmetler % 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri % 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri % 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri % 2,9, inşaat % 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri % 2,4 artış gerçekleştirdi.