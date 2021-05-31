TÜİK ,2021'in ilk çeyrek büyüme rakamlarını paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin düzenli GSYH verilerini yayınladı.
GSYH'yi oluşturmakta olan işlemlerin incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme sağlandı. zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri % 18,1, diğer hizmet faaliyetleri % 14,4, sanayi % 11,7, tarım % 7,5, hizmetler % 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri % 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri % 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri % 2,9, inşaat % 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri % 2,4 artış gerçekleştirdi.
Son Güncelleme: 31.05.2021 13:18