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TÜİK 2021 Şubat ayı kira artış oranları ve kira hesaplama örneği

Çoğu kiracının ve ev sahibinin en çok merak ettiği konulardan biri olan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aracılığıyla bugün duyuruldu. 2021 Şubat ayının kira ödeneklerindeki artış belirlerdi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:48
TÜİK 2021 Şubat ayı kira artış oranları ve kira hesaplama örneği
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Kira sözleşmelerinin şubat ayında yenilenmesi beklenen kiracılara yönelik belirli oranlarda senelik zamlar yapılmakta. Kiracılar için yapılan bu artış aynı zamanda Borçlar Kanunu kapsamında hesaplanmakta.

 

2021 Şubat ayı kiraların artış oranları

 

Türkiye İstatistik Kurumu bugün sabah saatlerinde enflasyon rakamlarını duyurdu. Şubat ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek kiracılar için ne kadar zam yapılacağı da ortaya çıktı.

Tüketici fiyat endeksi aylık olarak %1,68, yıllık olarak ise %14,97 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aylık olarak %2,66, yıllık olarak %26,16 miktarında bir artış yaşadı.

Tüketici fiyat endeksinde son 12 ay göz önünde bulundurulduğunda %12,53 civarı bir artış gerçekleştiği görülüyor.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde son 12 ay göz önünde bulundurulduğunda %13,64 bir artış gerçekleştiği görülüyor.

 

Hesaplama yapmak isteyenler için önek

 

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: %12.53

Zam bedeli: 250 lira

Zamlı kira bedeli: 2.250 lira

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
TÜİKKiraZam OranıTürkiye Istatistik Kurumu
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