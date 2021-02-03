TÜİK 2021 Şubat ayı kira artış oranları ve kira hesaplama örneği

Kira sözleşmelerinin şubat ayında yenilenmesi beklenen kiracılara yönelik belirli oranlarda senelik zamlar yapılmakta. Kiracılar için yapılan bu artış aynı zamanda Borçlar Kanunu kapsamında hesaplanmakta.

2021 Şubat ayı kiraların artış oranları

Türkiye İstatistik Kurumu bugün sabah saatlerinde enflasyon rakamlarını duyurdu. Şubat ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek kiracılar için ne kadar zam yapılacağı da ortaya çıktı.

Tüketici fiyat endeksi aylık olarak %1,68, yıllık olarak ise %14,97 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aylık olarak %2,66, yıllık olarak %26,16 miktarında bir artış yaşadı.

Tüketici fiyat endeksinde son 12 ay göz önünde bulundurulduğunda %12,53 civarı bir artış gerçekleştiği görülüyor.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde son 12 ay göz önünde bulundurulduğunda %13,64 bir artış gerçekleştiği görülüyor.

Hesaplama yapmak isteyenler için önek

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: %12.53

Zam bedeli: 250 lira

Zamlı kira bedeli: 2.250 lira

