TÜİK 2021 Nisan ayı kira artış oranları

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği 2021 Nisan ayı kira zam konusu oldu. İntenette en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor.

Bizde siz değerli okuyucularımıza kira zam haberinin tüm detaylarını veriyoruz.

Kira artış oranlarının belli olmasıyla birlikte artan zamnlar kiracıları korkuttu. Yapılan zam yıl bazında düşüünülürek yapılıyor.

2018'de yapılan zamlar kötü etkiye sebep olmuştu. Kira artış oranları Tüfe'ye göre belirleniyor.

Nisan 2021 saat 10.00'da belli olacak. Tüketici fiyat endeksi senelik yüzde 16,19, aylık yüzde 1,08 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) senelik yüzde 31,20, aylık yüzde 4,13 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 senesi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,13, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 8,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 arttı.

Kira ödeme öneği;

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 13.18

Zam bedeli: 131 lira

Zamlı kira bedeli: 1.131 lira