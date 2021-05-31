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TUİK, 2021 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı: Ekonomide yüzde 7'lik büyüme!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tapılan son dakika açıklamasıyla piyasaların merakla beklediği rakamlar duyuruldu. 2021 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan TÜİK, Türkiye ekonomisinde yüzde 7'lik bir büyüme gerçekleştiğini bildirdi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
TUİK, 2021 ilk çeyrek rakamlarını açıkladı: Ekonomide yüzde 7'lik büyüme!
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Piyasaların merakla beklediği Gayrisafi Hasıla Yurtiçi Hasıla Verileri'ne (GSYH) ilişkin rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 2021 yılı ilk çeğreğiyle ilgili dönemsel verilerde Türkiye ekonomisinde yüzde 7 oranında bir büyüme kaydedildiği görüldü. Ekonomist beklentileri büyümenin 6,5 civarı olabileceği yönündeydi.

Hanehalkı tüketim harcamalarının oluşturduğu verilerde 2021 yılı 1. çeyrek rakamları bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Devletin nihai alamda tüketim harcamalarında ise artış yüzde 1,3 olarak görülürken yatırımların yüzde 11,4 artış gösterdiği kaydedildi.

Mal ve hizmetlerde ihracat rakamlarında bir önceki yıla oranla artış yüzde 3,3 artarken ithalatta bu oran yüzde 1,1 azalma gösterdi. Tarım sektörünün yüzde 7,5 büyüdüğünün gösterildiği verilerde sanayi sektörü yüzde 11,7 büyüdüğü, imalat sanayi sektörünün ise büyüme hızının yüzde 12,2 olarak belirlendiği aktarıldı.

GSYH faaliyetlerinin gösterildi veri rakamlarında 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre bilgi-iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1 olduğu, diğer hizmet faaliyetlerinin ise kayıtlara yüzde 14,4 olarak geçtiği belirtildi. 

Mesleki ve idari faaliyetlerde oranların yüzde 5,3, kamu yönetimiyle birlikte eğitim ve sağlık faaliyetlerinin yüzde 3,7 olarak belirlendiği büyüme rakamlarında finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 2,9 olarak belirlendiği aktarıldı.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:37
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TÜİKBüyüme Rakamları2021 Ilk çeyrekTürkiye Ekonomisi
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