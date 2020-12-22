TÜİK 2021 asgari ücret önerisi ne kadar oldu?

2021 yılı için geçerli sayılacak asgari ücretin belirlenmesi görüşmeleri kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantı basına kapalı bir şekilde 3 saatlik sürede gerçekleştirildi. Toplantı sürecinde Türk-İş heyeti konu ile ilgili görüşleri ile taleplerini sundu. Ayrıca heyet içinde bulunan asgari ücretle çalışan işçi Özgül Yardımcı da asgari ücret ile çalışanların yaşadıkları sorunlara değindi.

Sputniknews’de yayınlanan haberde; toplantı sürecindetemsilcisinin evli olmayan bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladığı bilgisi yer aldı. Bu bilgiye göre TÜİK, evli olmayan bir işçinin asgari ücret ile geçim tutarını ağır işlerde çalışmakta olanlara 2 bin 792 TL 10 kuruş, orta nitelikte işlerde çalışmakta olanlara 2 bin 507 TL 70 kuruş, hafif işlerde çalışmakta olanlara ise 2 bin 339 TL 10 kuruş olarak hesapladıklarını komisyon ile paylaştı.

Komisyon, konuyla ilgili 4. Ve son toplantısını ise önümüzde ki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.