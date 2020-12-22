TÜİK 2021 asgari ücret önerisi ne kadar oldu?

2021 yılı için geçerli sayılacak asgari ücretin belirlenmesi görüşmeleri kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantı basına kapalı bir şekilde 3 saatlik sürede gerçekleştirildi. Toplantı sürecinde Türk-İş heyeti konu ile ilgili görüşleri ile taleplerini sundu. Ayrıca heyet içinde bulunan asgari ücretle çalışan işçi Özgül Yardımcı da asgari ücret ile çalışanların yaşadıkları sorunlara değindi.
Komisyon, konuyla ilgili 4. Ve son toplantısını ise önümüzde ki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.
Son Güncelleme: 22.12.2020 18:04