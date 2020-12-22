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TÜİK 2021 asgari ücret önerisi ne kadar oldu?

TÜİK, evli olmayan bir işçi için asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlara 2 bin 792 TL 10 kuruş, orta nitelikli işlerde çalışanlara 2 bin 507 TL 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlara ise 2 bin 339 TL 10 kuruş olacak şekilde hesaplandığını belirtti.

22 Aralık 2020 Salı 18:04
TÜİK 2021 asgari ücret önerisi ne kadar oldu?
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 2021 yılı için geçerli sayılacak asgari ücretin belirlenmesi görüşmeleri kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantı basına kapalı bir şekilde 3 saatlik sürede gerçekleştirildi. Toplantı sürecinde Türk-İş heyeti konu ile ilgili görüşleri ile taleplerini sundu. Ayrıca heyet içinde bulunan asgari ücretle çalışan işçi Özgül Yardımcı da asgari ücret ile çalışanların yaşadıkları sorunlara değindi.

 Sputniknews’de yayınlanan haberde; toplantı sürecinde TÜİK temsilcisinin evli olmayan bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladığı bilgisi yer aldı. Bu bilgiye göre TÜİK, evli olmayan bir işçinin asgari ücret ile geçim tutarını ağır işlerde çalışmakta olanlara 2 bin 792 TL  10 kuruş, orta nitelikte işlerde çalışmakta olanlara 2 bin 507 TL 70 kuruş, hafif işlerde çalışmakta olanlara ise 2 bin 339 TL 10 kuruş olarak hesapladıklarını komisyon ile paylaştı.

 Komisyon, konuyla ilgili 4. Ve son toplantısını ise önümüzde ki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.



Son Güncelleme: 22.12.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021TÜİK
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