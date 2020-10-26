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Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!

Trendyol, yemek uygulaması için çalışmalara başladı. Firma, Yemeksepeti uygulamasına rakip olarak gelmeye hazırlanıyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:57
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
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Trendyol’un yemek sipariş uygulaması üzerine yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kaynağın iddialarına göre, uygulamanın 2-3 hafta içerisinde yayına gireceği belirtiliyor. Ana uygulamanın parçası olarak hizmete dair görüntülere gün yüzüne çıktı.


Türkiye’de hizmet vermekte olan Trendyol, son günlerde piyasa değerini artıracak yenilikler için hazırlık yapıyor. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Trendyol, Getir ve Yemek Sepeti gibi devlerin olduğu yemek siparişi alanında da aktif rol alacak.

30 TL üzeri ilk 3 siparişe yüzde 30 indirim fırsatı

Trendyol’un yemek için ayrı bir uygulama değil ana uygulamanın parçası olacağı iddia ediliyor. Trendyol Yemek servisinin başlatmış olduğu indirim kampanyasına göre 30 TL üzerindeki ilk 3 siparişe yüzde 30 indirim yapılacak.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
Yemek SepetiTrendyol Yemek
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