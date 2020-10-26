Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!

Trendyol’un yemek sipariş uygulaması üzerine yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Kaynağın iddialarına göre, uygulamanın 2-3 hafta içerisinde yayına gireceği belirtiliyor. Ana uygulamanın parçası olarak hizmete dair görüntülere gün yüzüne çıktı.
30 TL üzeri ilk 3 siparişe yüzde 30 indirim fırsatı
Trendyol’un yemek için ayrı bir uygulama değil ana uygulamanın parçası olacağı iddia ediliyor. Trendyol Yemek servisinin başlatmış olduğu indirim kampanyasına göre 30 TL üzerindeki ilk 3 siparişe yüzde 30 indirim yapılacak.
Son Güncelleme: 26.10.2020 23:57