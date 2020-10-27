Trendyol Efsane indirim günleri ne zaman başlıyor? Trendyol Black friday indirim günleri

Alışveriş tutkunlarının gözü Black Cuma kampanyasına çevrildi. Binlerce kişi her yıl yapılan indirimli ürün satışlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Dünyada Şükran günü olarak kutlanmaya başlanan ve ürünlerin indirimli fiyata satışa sunulduğu kampanya bu yıl 27 Kasım tarihinde yapılacak.

Online alışverişin giderek arttığı bu günlerde alışveriş siteleri de kampanyalarını hazırlamaya başladı. Türkiye’nin en çok kullanılan alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol’da 27 Kasım tarihine özel ek %20 indirim fırsatını kullanıcılara sunacağını duyurdu.

Trendyol mağazasına Black Cuma indirim kampanyası ne zaman başlayıp bitiyor?

Black Cuma kampanyası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 27 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım tarihine kadar sürecek. Öte yandan indirim günlerini kaçıranlar için de Cyber Pazartesi adıyla indirimler devam ettiriliyor ve indirim yapıldığı tarihten sonraki ilk Pazartesi günü indirimlere devam ediyor.

Trendyol mağazasından Black Cuma alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kampanya kapsamında binlerce kişi siteye giriş yapacak ve yoğunluk nedeniyle erişim sorunları olacaktır. Alışveriş yapmak isteyenler gece veya sabah saatlerinde alışverişlerini yaparak hem yoğunluktan kaynaklı erişim sorununun önüne geçebilir hem de istenilen ürün bitmeden rahatça satın alınabilir.

Bunun dışında satın alınacak ürünlerde hangi markanın ürünü olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü markaların kendi indirimleri de bulunabiliyor. Bu sayede iki farklı indirimden faydalanma şansına sahip olabilirsiniz.

Trendyol mağazasında daha önceki yıllara bakıldığında Black Cuma kampanyası kapsamında %80’e varan indirimler yapılmıştı. Buna markanın kendi indirimi de dahil edildiğinde çok çok uygun fiyata ürün alınabiliyor.

Black Cuma dışında Trendyol üzerinden indirimli alışveriş yapılabilir mi?

Trendyol mağazasında Black Cuma dışında yılın belli dönemlerinde indirimler yapılıyor. Özellikle Visa, Axess ve World kart sahiplerine çok farklı indirim fırsatları sunuluyor. Bunun yanı sıra Babalar Günü, Bayramlar ve yılbaşı gibi özel günlerde de indirimler yapılıyor.