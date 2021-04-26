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Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri

Online alışveriş sitelerinin en çok bilinenlerinden bir tanesi olan Trendyol, her zaman olduğu gibi bazı aylarda kampanya yapmaya devam ediyor. 27, 28, 29 Nisan tarihleri arasında belirli ürünlerde indirim yapma kararı aldı. Büyük bahar indirimi kapsamında vatandaş hazırda bekliyor. İşte tüm ayrıntılar!

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:52
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
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Trendyol online alışveriş siteleri arasında en bilinenlerden bir tanesi oldu. Birçok yere ürün gönderimi gerçekleştiren alışveriş sitesi pandemi nedeniyle eve kapanmalarda da en büyük destekçi olarak ihtiyaç olan her şeyi kapıya kadar getirdi. 

Bahar indirimi kapsamında 27,28,29 Nisan tarihleri arasında büyük indirim olacak. Kozmetikten elektronik eşyaya kadar birçok seçenekte indirim yapacağını günler öncesinde sosyal medyada verdiği reklamlar sayesinde duyurdu. Vatandaş, almak istedikleri ürünü sepetine ekleyerek indirimin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Binlerce üyesi ve abonesi olan alışveriş adresi, 27 Nisan akşamı saat 21.00'da başlayacak. 

Fırsatları kaçırmadan özellikle mobil cihazlarda uygulamayı indirerek birçok indiriminde sahibi olabilirsiniz!

İşte indirimli alışveriş adresi: https://www.trendyol.com/




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolKampanyaIndirim
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