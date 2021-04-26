Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri

Trendyol online alışveriş siteleri arasında en bilinenlerden bir tanesi oldu. Birçok yere ürün gönderimi gerçekleştiren alışveriş sitesi pandemi nedeniyle eve kapanmalarda da en büyük destekçi olarak ihtiyaç olan her şeyi kapıya kadar getirdi.

Bahari kapsamında 27,28,29 Nisan tarihleri arasında büyük indirim olacak. Kozmetikten elektronik eşyaya kadar birçok seçenekte indirim yapacağını günler öncesinde sosyal medyada verdiği reklamlar sayesinde duyurdu. Vatandaş, almak istedikleri ürünü sepetine ekleyerek indirimin başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Binlerce üyesi ve abonesi olan alışveriş adresi, 27 Nisan akşamı saat 21.00'da başlayacak.

Fırsatları kaçırmadan özellikle mobil cihazlarda uygulamayı indirerek birçok indiriminde sahibi olabilirsiniz!

İşte indirimli alışveriş adresi: https://www.trendyol.com/